Merkel'den G20 katılımcılarına aşı için çağrı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığıG20 zirvesi Riyad'da başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle video konferans şeklinde düzenlenen zirvenin ilk gününe koronavirüs ile mücadele konusu damgasını vurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir video ile sosyal medya kanalları üzerinden G20 katılımcılarına seslendi ve pandemiyle daha güçlü mücadele yapılması için çağrıda bulundu. "Küresel bir sorunun üstesinden ancak küresel çabalarla gelinebilir" diyen Almanya Başbakanı, bu konuda gelişmiş ve gelişmekte olan sanayi ülkelerinin üyesi olduğu G20 gibi oluşumlara özel görev düştüğünü vurguladı. Merkel, ACT Accelerator gibi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile farklı aktörlerin öncülüğünde başlatılan programların, yeni tip koronavirüs aşısının dünya çapında adil dağıtımı ve Covid-19 tespiti için gerekli donanımı sağlama konusunda çok önemli bir platform olduğunun altını çizdi ve hedefin 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtmak olduğunu belirtti. Bu inisiyatif için yaklaşık 5 milyar dolar toplandığını da belirten Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'nın da 500 milyon euro ile katkıda bulunduğunu kaydetti. Toplanan bu miktarın maalesef yetersiz olduğuna da dikkat çeken Merkel, her ülkenin aşıya erişimini sağlamayı ve aşının uygun, ödenebilir fiyatta olabilmesini hedefleyen ACT Accelerator inisiyatifini desteklemeye davet etti.

11 milyar ABD doları gerekiyor ACT Accelerator inisiyatifine şimdiye kadar 150 ülke üye olurken, Almanya'nın aşıya erişimde adil dağılımı hedefleyen bu projeye 100 milyon euro destek verdiği bildirildi. ABD'nin destek vermediği inisiyatifin, aşıya erişimi adil kılmaya yönelik hedeflerini uygulamaya geçirebilmesi için 11 milyar Amerikan dolarına ihtiyaç var. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) güçlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Merkel, DSÖ'nün güvenilir finansmana, daha iyi iş birliğine, daha fazla bağımsızlığa ihtiyacı olduğunu kaydetti. Buna, G20 ülkelerinin çok önemli ve vazgeçilmez bir katkı sunabileceğini söyledi. Merkel'in bu çağrısı ay başında ABD'de yapılan seçimlerin kaybedeni ilan edilen Başkan Donald Trump'a mesaj olarak yorumlanıyor. Trump, koronavirüs pandemisinin başından beri Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştiriyor ve tehdit ediyor. Zirve iki gün sürüyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın ülkesi için önemli bir fırsat olarak gördüğü G20 zirvesi iki gün sürüyor. Pandemi nedeniyle video konferans şeklinde düzenlenen zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta gelmek üzere G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katılıyor. Zirvede, 20 Ocak'ta görevini bırakması beklenen ABD Başkanı Donald Trump da son kez yer alıyor. Medya organları, Trump'ın zirvenin ilk gününde öngörülenden erken ayrılıp golf oynamaya gittiğini duyurdu.