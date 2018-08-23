Merkel'den Gürcistan'a AB ve NATO desteği

Almanya Başbakanı Angela Merkel Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ı kapsayan ziyaretine başladı. Ziyaretinin ilk durağında Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bahtadze, Rusya'nın kendilerine yönelik eleştirilerine rağmen ülkesinin AB ve NATO'ya üyelik hedefinin devam ettiğini vurguladı. "Gürcistan Avrupa uygarlığının bir parçası" ifadesini kullanan Bahtadze, "Ama yanılgıya kapılmayalım. Daha yapmamız gereken çok şey var" diye ekledi.

Merkel de Gürcistan'a hedefleri konusunda destek vererek, "Gürcistan'ın mutlaka AB ve NATO üyesi olacağına inanıyoruz" dedi. Merkel konuşmasında Rusya'yı telaffuz etmeksizin, "Gürcistan'ın AB ve NATO üyeliğinin hiç kimseye yönelik olmadığını" ifade etti.

Moskova-Tiflis ilişkileri, 2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların yaşanmasından bu yana gergin. Savaşın ardından Rusya destekli Güney Osetya ve Abhazya, Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmişti. Rusya ile gerginlik yaşayan Gürcistan, Avrupa Birliği (AB) ve NATO şemsiye altında koruma sağlamayı planlıyor.