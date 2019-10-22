Merkel'den güvenli bölge önerisine destek

Merkel ayrıca Türkiye’nin işgal edilen bölgede kalıcı olmaması gerektiğini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’ın Suriye’nin kuzeyi için yaptığı "uluslararası güvenli bölge" önerisine destek verdi. Merkel, öneriye ilişkin "birçok soru işareti olmasına rağmen, önerinin oldukça umut vaadedici olduğunu" belirtti.

Alman haber ajansı dpa’nın Hristiyan Birlik partilerinin meclis fraksiyonu oturumuna dayandırdığı haberine göre, Merkel güvenli bölgenin yalnızca bir Birleşmiş Milletler kararı ile ve müşterek bir güvenlik prensibine göre hayata geçirebileceğini de vurguladı.

Merkel ayrıca, Kramp-Karrenbauer’ın güvenli bölge önerisini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştireceği bir görüşmede ele alacağını belirtti. "Bu fikri uygulamanın her halükarda denemeye değer olduğunu" ifade eden Almanya Başbakanı, "Bu kriz için çözüm yolları aramak bizim ödevimiz" dedi. Merkel, konunun şimdi koalisyonun gündemine taşınması gerektiğini belirtti.