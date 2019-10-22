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Merkel'den güvenli bölge önerisine destek

22.10.2019 21:03 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’ın Suriye’de "uluslararası güvenli bölge" önerisine destek verdi.

Merkel'den güvenli bölge önerisine destek

Merkel ayrıca Türkiye’nin işgal edilen bölgede kalıcı olmaması gerektiğini söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’ın Suriye’nin kuzeyi için yaptığı "uluslararası güvenli bölge" önerisine destek verdi. Merkel, öneriye ilişkin "birçok soru işareti olmasına rağmen, önerinin oldukça umut vaadedici olduğunu" belirtti.

Alman haber ajansı dpa’nın Hristiyan Birlik partilerinin meclis fraksiyonu oturumuna dayandırdığı haberine göre, Merkel güvenli bölgenin yalnızca bir Birleşmiş Milletler kararı ile ve müşterek bir güvenlik prensibine göre hayata geçirebileceğini de vurguladı.

Merkel ayrıca, Kramp-Karrenbauer’ın güvenli bölge önerisini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştireceği bir görüşmede ele alacağını belirtti. "Bu fikri uygulamanın her halükarda denemeye değer olduğunu" ifade eden Almanya Başbakanı, "Bu kriz için çözüm yolları aramak bizim ödevimiz" dedi. Merkel, konunun şimdi koalisyonun gündemine taşınması gerektiğini belirtti.

"Türkiye kalıcı olmamalı"

Merkel ayrıca Suriye’de güvenli bölge konusunun yeni olmadığını ve 2016’da Halep’in ele alındığı Avrupa Birliği Zirvesi'nde de gündeme getirildiğini, ancak söz konusu önerinin şimdiye kadar hep Rusya’nın vetosuna takıldığını ifade etti.

Merkel’ın dikkat çektiği bir başka nokta da Türkiye konusu oldu. Almanya başbakanı Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki bölgede kalıcı olmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminden Türkiye'ye kaçan sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenli bölge oluşturulmasını önermişti. Bölgede acil çözüm ihtiyacına dikkat çeken Kramp-Karrenbauer, bu çözümlerden birinin "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği ve uluslararası olarak kontrol altında tutulan bir güvenli bölgeden" geçtiğini ifade etmişti.

DW, dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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