Merkel'den ihtiyat ve disiplin çağrısı

Merkel "Daha yolun başındayız. Doruğa ulaşmamıza daha var" dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde aceleci davranılmaması uyarısında bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Merkel, önlemler çerçevesinde kapalı bulunan iş yerlerinin vaktinden önce açılması ve önlemlerin aceleyle gevşetilmesinin korona krizinde kaydedilen ilerlemeleri tehlikeye sokacağını vurgulayarak "Bir saniye olsun güvenlik duygusuna kapılmamalı, ihtiyat ve disiplini sürdürmeliyiz" dedi.

Koronavirüse karşı sert önlemler yoluyla çok şey elde edildiğini ve enfeksiyon zincirinde kişi başına düşen bulaştırma sayısının 1'in altına çekildiğini belirten Merkel, "Ancak daha yolun başındayız. Doruk noktasına ulaşmamıza daha var" diye konuştu.

"Etkiyi ancak 14 gün sonra göreceğiz"

Enfeksiyon sayısının yeniden hızla yükselişe geçmesi durumunda sert önlemlere geri dönme tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Merkel, "Bunu engellemek, ekonomi için de önemli. Bugün yürürlüğe giren gevşetme adımlarının enfeksiyon rakamlarına etkisini ancak 14 gün sonra görebileceğiz. Daha erken değil" diye konuştu.