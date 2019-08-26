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Merkel'den İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşanan krizin çözüm çabalarına ilişkin, "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." dedi.

Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantılarda, Avrupa ülkelerinin ve özellikle Fransa'nın, İran ile yaptığı görüşmelerin açık şekilde memnuniyetle karşılandığını ifade eden Merkel, bu görüşmelerin ABD ile koordinasyon içinde yapıldığını kaydetti.

"Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." diyen Merkel, bu görüşmelerden bir şey çıkıp çıkmayacağına ilişkin henüz bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de fırsatların kaçırılmaması yönünde açıklama yaptığını anımsatan Merkel, "Bu, sadece Biarritz'ten çıkan bir sinyal değil, diğer taraftan da aynı şekilde görülüyor." şeklinde konuştu.

İran konusunda siyasi çözümden yana olduklarını vurgulayan Merkel, bunun kırılgan, uzun ve zor bir süreç olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün sürpriz şekilde Fransa'nın daveti üzerine G7 Zirvesinin düzenlendiği Biarritz kentine gitmiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmüştü.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Biarritz G7 zirvesi

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