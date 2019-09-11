Merkel'den ırkçılık ve nefrete tepki gösterin çağrısı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakan Merkel, yaz tatili sonrasında ilk kez toplanan meclisteki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merkel, "Bu ülkede diğer insanlara yönelik ırkçılığa, nefrete ve düşmanlığa karşı sıfır hoşgörü olmadığı sürece, birlikte yaşam başarısız olur" dedi.

Almanya Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün karşılaştığımız Yahudilere yönelik saldırılar, yabancılara yönelik saldırılar, şiddet ve nefret dolu bir dile karşı mücadele etmemiz gerekiyor."

Bu mücadele için hükümetin bu konudaki gönüllü çalışmaları desteklediğini belirten Merkel, ancak vatandaşların da anayasanın maddelerini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin vergilerden gelen gelirleri farklı ve önemli projelere dağıtabileceğini kaydeden başbakan, ancak demokratik bir hukuk devletinin de vatandaşlarının irade ve duruşu ile yaşayacağını vurguladı.

Almanya'da polis kayıtlarına göre yılın ilk altı ayında mültecilere yönelik 609 saldırı kayıtlara geçti. Ayrıca mültecilerin kaldığı 60 sığınmacı yerleşkesine ve 42 yardım organizasyonuna da saldırılar düzenlendi.