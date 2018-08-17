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Merkel’den İstanbul'da dörtlü zirveye yeşil ışık

17.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye sorununa çözüm için İstanbul’da planlanan dörtlü zirvenin “anlamlı olabileceğini” söyledi.

Merkel’den İstanbul'da dörtlü zirveye yeşil ışık

Merkel, zirve konusunda kesin kararın istişareler sonrasında verileceğini belirtti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye sorununa çözüm için Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla İstanbul'da düzenlenmesi planlanan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumartesi günü Meseberg Şatosu’nda yapacağı görüşmede dörtlü zirve planlarının da gündeme geleceğini söyledi.

Merkel, açıklamasında Suriye’de iç savaşın sona erdirilmesi yönündeki çabalar kapsamında "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya’nın bir araya gelmesi anlamlı olabilir” dedi. Toplantı tarihinin henüz belirlenmediğini belirten Merkel, böyle bir zirveye çok iyi hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle de öncelikle dört hükümetin dış politika danışmanlarının bir araya gelmesinin planlandığını kaydeden Merkel, zirve konusundaki kararın bu toplantılar sonrasında verileceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan 7 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa’nın katılımı ile Suriye ve bölgedeki genel duruma ilişkin 7 Eylül’de İstanbul’da dörtlü zirve düzenleneceğini duyurmuştu.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durumu da ele aldıklarını hatırlattı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana grubu ile Almanya ve ABD'nin de dahil olduğu "Küçük Grup” olarak adlandırılan yapının ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Suriye’de barışın sağlanması için gösterdiği çabaların önemini de vurguladı. Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimiyle geçen yıl Kazakistan’ın başkenti Astana'da başlatılan görüşmelerde, Suriyeli gruplar arasında diyalog sağlanması hedefleniyor. Küçük Grup ülkeleri arasında Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan ve Ürdün bulunuyor. Almanya, grubun toplantılarına ilk kez Nisan ayında katılmıştı.

dpa,rtr/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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