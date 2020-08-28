Merkel'den korona uyarısı: Önümüzdeki aylar daha zor geçecek

Her yıl olduğu gibi bu yaz sonu da gazetecilerle bir araya gelerek farklı konularda değerlendirmelerde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs kriziyle ilgili uyarılarda bulundu.

"Bazı şeylerin önümüzdeki aylarda yazdan daha zor olacağını beklemek zorundayız" diyen Merkel, havalar soğudukça insanların giderek daha fazla kapalı ortamlarda bir araya geleceği aylarda yeni vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmanın önemine dikkat çekti.

Vatandaşları korona tehdidini ciddiye almayı sürdürmeye çağıran Almanya Başbakanı, "Uzun bir süre daha virüsle yaşamaya devam etmek zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede üç önceliği olduğunu belirten Merkel, bunları, pandemiye rağmen çocukların eğitiminin aksatılmaması, ekonominin yeniden canlanmasının sağlanması ve toplumda özellikle yaşlı ya da düşük gelirli insanların daha büyük zorluklar yaşadığı bir dönemde sosyal dayanışmanın sürdürülmesi olarak sıraladı.

Merkel, "çocukların, pandeminin kaybedenleri olmasını engellemek için mümkün olan her şeyi yapma" sözü verdi.

DW,rtr,dpa/CÖ,HT

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