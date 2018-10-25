Merkel’den Kral Selman’a Şeffaf Soruşturma Çağrısı 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili olarak Kral Selman Bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

Almanya hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Merkel görüşmede Kaşıkçı’nın öldürülmesini sert şekilde kınadı ve hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaparak cinayetin sorumlularından hesap sorulmasını istedi.

Merkel daha önce yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın ölümü hakkında belirsizlik sürdüğü sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatını durduracaklarını söylemişti. Merkel, "Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz" demişti.

Son olarak Suudi Arabistan cephesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de yürütülen soruşturmanın sonuçlarının cinayetin planlı olduğunu gösterir nitelikte olduğu belirtilmişti. Bu durum Suudiler’in cinayetle ilgili ağız değiştirdiği yorumuna neden olmuştu.

Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili yaptıkları ilk açıklamada gazetecinin konsolosluk binasından çıktığını ve nerede olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Daha sonra Kaşıkçı’nın konsolosluk binası içerisindeki bir arbedede hayatını kaybettiği açıkladı. Son olarak da konsolosluk binasından yardım istemek için çıkarken boğularak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

