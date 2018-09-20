Merkel'den Kuzey Afrika ülkeleri için Türkiye önerisi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avusturya'nın Salzburg kentindeki gayriresmî zirvede bir araya geldi. Zirve sonrası konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Türkiye ile 2016 yılında imzaladığı mülteci anlaşmasının benzerini Kuzey Afrika ülkeleriyle de yapması gerektiğini söyledi. Merkel; Mısır, Tunus, Fas ve Libya ile de diyaloglarını ilerletmek istediklerini sözlerine ekledi.

2015 yılında Avrupa'ya yaşanan yoğun göçün ardından, AB ile Türkiye göçmenlerin iadesi konusunda 2016'da bir anlaşmaya varmıştı. O günden sonra Türkiye üzerinden AB'ye geçişler azalırken, bunun ardından Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz'i kullanarak AB ülkelerine yapılan yasa dışı geçişlerde artış yaşandı. Bu durum AB üyesi ülkeler arasında sorun yaratırken, AB soruna daha kalıcı bir çözüm arayışı içine girdi.

Zirveye katılan diğer AB liderleri de başta Mısır olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleriyle daha yakın bir şekilde çalışmak istediklerini belirtti. İki günlük zirvenin sonunda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenleyen ev sahibi Avusturya'nın başbakanı Sebastian Kurz, Afrika'dan Avrupa'ya gelen yüksek sığınmacı sayısı nedeniyle zirveye katılan üye ülke liderlerinin kararı doğrultusunda kendisinin ve AB Konsey Başkanı Tusk'un bu ülkelerle ilişkileri "derinleştireceklerini” ifade etti.