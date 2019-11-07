Merkel'den Macron'un Açıklamalarına Sert Çıkış

Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ''NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti'' sözlerini eleştirdi. Berlin’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya gelen Merkel, ortak basın toplantısında Macron’un açıklamasını ''gereksiz ve aşırı şiddetli'' olarak tanımladı.

Macron’un çıkışını doğru bulmadığını belirten Merkel, ''Bu bakış açısı benim bakış açım değil'' diye konuştu. ''Bazen tartışılması gereken, bizi uğraştıran durumlar oluyor, buna rağmen bu tarzda bir genellemeye gerek yoktu'' diyen Merkel, NATO’nun birçok alanda çok başarılı olduğuna vurgu yaptı. Avrupa'nın kendi kaderini kendi eline alması gerektiğini sıklıkla gündeme getirdiğini söyleyen Alman Başbakanı, buna rağmen transatlantik ilişkilerinin Almanya açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Merkel basın toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı da değindi. Harekatın uluslararası hukuka uygun olmadığı konusunda çekinceleri olduğunu hatırlatan Merkel, Türkiye’yle iletişimin sürmesinin gerektiğine vurgu yaparak, ''Suriyeli mültecileri kabul eden Türkiye'nin kendi meşru güvenlik gerekçeleri var. Bu açıdan iletişimde kalmak önemli'' dedi.

Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifine destek veren Merkel, konunun Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Rusya’nın katılımıyla görüşülmesi gerektiğini açıkladı.

