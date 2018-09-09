Merkel'den Makedonya'nın isim değişikliğine destek

Ülkenin adının değişmesi için düzenlenecek referandumu "tarihi fırsat" olarak niteleyen Merkel, oylamadan "olumlu bir sonuç" çıkacağına inandığını söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel Makedonya'nın başkenti Üsküp’te vatandaşlara 30 Eylül’de yapılacak referanduma katılma çağrısı yaptı. Ülkenin isminin değiştirileceği referandumu "anahtar gün" ve "tarihi fırsat" olarak tanımlayan Merkel "başarılı bir referandum” olacağına ve oylamadan "olumlu bir sonuç" çıkacağına inandığını söyledi. Ülkenin içişlerine karışmak istemediğini belirten Merkel "Almanya açısından, Avrupa açısından istikrarlı bir bölge, son derece çıkarımıza. Batı Balkan tüm birliğin (AB) istikrarı açısından da belirleyici öneme sahip" dedi.

Merkel Üsküp'te yaptığı açıklamada isim sorununun Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğine engel olduğunu söyledi. Almanya ve birçok AB ülkesi geçmişte Makedonya ile üyelik müzakerelerini başlatmak istemiş, Fransa ve Hollanda bu öneriyi reddetmişti.

Merkel'in ziyaretiyle birlikte, 20 yıl önce Gerhard Schröder'in yaptığı ziyaret sonrasında ilk kez bir Almanya Başbakanı Makedonya'yı ziyaret etmiş oldu.