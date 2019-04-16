Merkel’den, Makron’a: Notre Dame Katedrali'ni alevler içinde görmek derinden üzdü

Muhsin CEYLAN/KÖLN, (DHA)- ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Notre Dame Katedrali yangını nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a duyduğu üzüntülerini bildirdi.

Başbakan Angela Merkel adına Twitter hesabından bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen R. Seibert, Merkel’in "Notre Dame Katedrali'ni alevler içinde görmek beni derinden üzdü. Fransa ve Avrupa kültürümüzün sembolleriden biri olan kiliseyi alevler içinde görmek tarifsiz acı. Tüm kalbimizle Fransız dostlarımızın yanındayız.’’ sözlerini paylaştı.

Sözcü Seibert, Başbakan Merkel adına yangın ile ilgili yaptığı ikinci paylaşımında da, ’’Sallanan fakat yıkılmayacak olan Notre Dame Katedrali’nin üzerindeki alevleri söndürmeye çalışan başta itfaiye mensupları olmak üzere tüm çalışanlara güç ve başarılar dilerim’’ dedi.

