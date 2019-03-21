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Merkel’den May’e Koşullu Destek

21.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB’den Brexit için ek süre talep etmesi sonrasında, Almanya’nınsüreci uzatmaya belli koşullar altında onay vermeye hazır olduğunu belirtti

Merkel’den May’e Koşullu Destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB’den Brexit için ek süre talep etmesi sonrasında, Almanya’nınsüreci uzatmaya belli koşullar altında onay vermeye hazır olduğunu belirtti. Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne katılmadan önce Federal Parlamento’da Brexit ve AB’nin geleceği ağırlıklı bir konuşma yapan Merkel, zirvede Brexit konusunda İngiltere'nin taleplerini dinleyeceklerini ve bu taleplere nasıl cevap verileceğini değerlendireceklerini ifade etti. İngiliz Parlamentosu’nun gelecek hafta Brexit anlaşmasına evet demesini koşul olarak tanımlayan Merkel, çıkış tarihiyle ilgili "kısa ve teknik amaçlı" bir ertelemenin ve ek süre tanımanın mümkün olabileceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı, son ana kadar düzenli bir Brexit için mücadele vereceğini söyledi. Mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine dikkat çeken Merkel, Brexit’i ertelemenin seçimlere hukuki olarak gölge düşürmemesi gerektiğini söyledi. Brexit'in ertelenmesi halinde, İngilizler de seçimlere katılmak zorunda kalacak. Bu da ülkenin AB’den ayrılacak olmasına rağmen, Avrupa Parlamentosu’na milletvekili göndermesinin yanı sıra AB üyeliğinden kaynaklanan bir dizi başka yükümlülüğün altına girmesi anlamına geliyor. Hukuk uzmanları, bu açıdan erteleme süresinin ya çok kısa süreli olmasını ya da en az bir yılı bulmasını öneriyorlar. Merkel’e yakın kaynaklar, Alman başbakanın sadece ikinci bir referanduma gidilmesi halinde daha uzun bir ertelemeye onay vereceğini belirtiyor.

Başbakan Merkel, konuşmasında Brexit sonrası AB'de kalacak 27 ülkenin bütünlük içinde hareket etmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Birliğin Brexit yüzünden bir süredir sadece kendi sorunlarıyla uğraştığını söyleyen Merkel, "Dünyada yeni bir yapılanma var. Avrupalılar olarak oluşan yeni düzene nasıl tepki vereceğimizi düşünmeliyiz" dedi.

Çin ve ABD’ye karşı Euro’nun güçlenmesi gerektiğini belirten ve AB kapsamında bankacılık birliği kurulması konusunda çalışmaya devam ettiklerini, bu birliğin sonuçlandırılması konusunda iyimser olduğunu söyleyen Merkel, Euro bölgesinin henüz krizlere karşı yeterince bağışıklığa sahip olmadığını da kaydetti. Merkel, Avrupa’nın tüm sorunlara rağmen "demokrasinin yuvası" olduğunu öne sürerek, "azınlıkların Avrupa’ya sığındığını, insanların özgür bir şekilde konuşarak, yazarak ve inançlarıyla kendilerini ifade edebildiklerini" vurguladı.

Başbakan Theresa May Brexit tarihinin 30 Haziran’a ertelenmesi konusunda yaptığı başvuru Brüksel’deki AB Zirvesi’nin ana konusu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker, Brexit’in ertelemesine soğuk bakarken, AB liderlerinin İngiliz Parlamentosu’nda gelecek hafta yapılacak oylamadan sonra, tekrardan bir araya gelebilecekleri bildiriliyor.

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