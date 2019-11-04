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Merkel'den NSU Kurbanları İçin Anıt

04.11.2019 20:16 | Son Güncelleme

2000’li yıllarda 8’i Türk, toplam 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü kurbanları için Zwickau kentinde kurulan yeni anıtın açılışını Başbakan Angela Merkel yaptı. Anıta çelenk bırakan Merkel "Federal hükümet olarak bu tarz olayların bir daha olmaması için her şeyi yapacağız" dedi

Merkel'den NSU Kurbanları İçin Anıt

2000’li yıllarda 8’i Türk, toplam 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü kurbanları için Zwickau kentinde kurulan yeni anıtın açılışını Başbakan Angela Merkel yaptı. Anıta çelenk bırakan Merkel "Federal hükümet olarak bu tarz olayların bir daha olmaması için her şeyi yapacağız" dedi. NSU’nun terör eylemlerinde yaşamını yitirenlerin akrabalarının "mağdur" olarak tanımlanmaması gerektiğini söyleyen başbakan, "Onların Almanya’da, hepimiz gibi güzel bir yaşam sürdürmelerini arzuluyoruz" diye konuştu ve bunu sağlamanın devletin görevi olduğunu ifade etti. Zwickau’nun bulunduğu Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer, aynı törende "Aşırı sağcı teröre karşı çıkmak, demokrasiden, fikir özgürlüğünden ve toplumsal barıştan yana tavır almak anlamına geliyor. Hepimiz etrafımızda ırkçı söylemlere anında tavır koymakla sorumluyuz" dedi.
Aşırı sağcılardan Merkel karşıtı protesto
Merkel’in konuşması sırasında aşırı sağcılardan oluşan bir grup, Merkel karşıtı protesto gösterisi düzenlendi ve başbakanı yuhaladı. Dün aynı yerde düzenlenen başka bir törende de bir grup Neonazi anıtın bulunduğu alana girmeye çalıştı, polis grubun alana girmesini zorlukla önleyebildi. Söz konusu parkta 60 metrekarelik bir alana NSU tarafından öldürülen her kurbanın anısına bir ağaç dikildi ve yanına da ne zaman, nerede öldürüldüklerinin yazıldığı mezar taşı konuldu. Parka 3 Eylül tarihinde NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına bir ağaç dikilmiş, ancak ağaç ırkçı olduğu tahmin edilen kişi ya da kişiler tarafından kesilmişti.
Örgütün elebaşları 2011’de yakalandı
2000-2007 yılları arasında ülkede terör estiren NSU’nun üç elebaşının yıllarca Zwickau’da gizlendikleri 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, bir banka soygununun ardından Zwickau’da saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, örgütün diğer üyesi Beate Zschaepe, hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.
Cem Özdemir ve Claudia Roth’a aşırı sağcılardan ölüm tehditleri
Öte yandan Yeşiller Partisi’nden eski Genel Başkan Cem Özdemir ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'a yönelik aşırı sağcı ölüm tehditlerine Alman siyasetinden sert tepki geldi. Federal Meclis’teki SPD, Yeşiller, CDU/CSU, Sol Parti ve FDP temsilcileri olayı ortak bir açıklamayla kınarken, internette sosyal medya üzerinden kin ve nefret yayanlara karşı yasaların sertleştirilmesini ve aşırı sağcı gruplara karşı planlanan önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Aşırı sağ cinayetin son kurbanı yerel siyasetçi olmuştu
Açıklamaya sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi’nin destek vermemesi dikkat çekti. Özdemir ve Roth, "Almanya Nükleer Silahlar Birliği" imzasını taşıyan bir örgüt tarafından ölümle tehdit edilmişti. ABD'de faaliyet gösteren ve "aşırı şiddet yanlısı" olarak sınıflandırılan grubun son zamanlarda sosyal medya üzerinden Almanya’daki ırkçı ve Neonazi gruplarla bağlantıya girdiği öğrenildi. Cem Özdemir’e gönderilen tehditte, “Şu sıralarda sizi nasıl ve ne zaman öldüreceğimizi planlıyoruz. Bir sonraki kamuya açık etkinlikte mi veya biz sizi ikamet ettiğiniz yerde mi yakalarız?” ifadesi kullanıldı. E-postada, Özdemir’in ölüm listesinin ilk sırasında, Roth’un ise ikinci sırada yer aldığı yazıldı. Geçen Haziran ayında Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke evinin terasında bir aşırı sağcı tarafından kafasına kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

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