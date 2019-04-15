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Merkel'den Orta Doğu'da iki devletli çözüm vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki devletli bir çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Orta Doğu barış sürecine ilişkin, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yazılı açıklamasına göre, Şansölye Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

İsrail'de 9 Nisan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı Netanyahu’yu kutlayan Merkel, kurulacak yeni İsrail hükümetiyle yakın şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki barış sürecine de değinen Merkel, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün önemine işaret ederek bu çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı.

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