Merkel'den ortak Avrupa uçak gemisine yeşil ışık

Başbakan, Almanya'ya BM Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üyelik verilmesine de sıcak bakıyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) güdümünde ortak bir uçak gemisi üretilmesi fikrini desteklediğini açıkladı. Söz konusu tartışmayı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) liderlik koltuğunu Merkel'den birkaç ay önce devralan Annegret Kramp-Karrenbauer, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri bağlamında gündeme getirmişti.

Pazartesi günü Berlin'de Letonyalı mevkidaşı Krisjanis Karins ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Merkel, "fikri olumlu bulduğunu" söyledi. AB'nin şu anda başka güvenlik politikası öncelikleri olduğunun altını çizen Merkel, "Avrupa nezdinde bu tür bir silaha sahip olmamızı doğru ve iyi buluyorum. Bu konuda çalışmaya da hazırım" diye konuştu. Halefi Kramp-Karrenbauer'in Avrupa vizyonunu CDU için "doğru tutum" olarak nitelendiren Merkel, "Bu, gelecek için çok iyi bir konsept" değerlendirmesinde bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Almanya ve Fransa şimdiden ortak bir Avrupa savaş uçağı için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer ülkeler de sürece pekala katılabilirler. Bir sonraki aşamada, sembolik önem taşıyan, ortak Avrupa uçak gemisi üretimi projesine başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. CDU Genel Başkanı, bunun AB'nin "bir güvenlik ve barış gücü olarak" küresel rolünü dile getirme anlamı taşıdığını söylemişti.