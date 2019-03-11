HABER

Merkel'den ortak Avrupa uçak gemisine yeşil ışık

11.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

CDU Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer'in AB'ye ait ortak uçak gemisi üretilmesi fikrine Başbakan Merkel'den destek geldi.

Başbakan, Almanya'ya BM Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üyelik verilmesine de sıcak bakıyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) güdümünde ortak bir uçak gemisi üretilmesi fikrini desteklediğini açıkladı. Söz konusu tartışmayı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) liderlik koltuğunu Merkel'den birkaç ay önce devralan Annegret Kramp-Karrenbauer, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri bağlamında gündeme getirmişti.

Pazartesi günü Berlin'de Letonyalı mevkidaşı Krisjanis Karins ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Merkel, "fikri olumlu bulduğunu" söyledi. AB'nin şu anda başka güvenlik politikası öncelikleri olduğunun altını çizen Merkel, "Avrupa nezdinde bu tür bir silaha sahip olmamızı doğru ve iyi buluyorum. Bu konuda çalışmaya da hazırım" diye konuştu. Halefi Kramp-Karrenbauer'in Avrupa vizyonunu CDU için "doğru tutum" olarak nitelendiren Merkel, "Bu, gelecek için çok iyi bir konsept" değerlendirmesinde bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Almanya ve Fransa şimdiden ortak bir Avrupa savaş uçağı için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer ülkeler de sürece pekala katılabilirler. Bir sonraki aşamada, sembolik önem taşıyan, ortak Avrupa uçak gemisi üretimi projesine başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. CDU Genel Başkanı, bunun AB'nin "bir güvenlik ve barış gücü olarak" küresel rolünü dile getirme anlamı taşıdığını söylemişti.

statista'nın verilerine göre, bugün dünyada donanmasında uçak gemisi olan sekiz ülke bulunuyor. Bunlar ABD, İtalya, Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Rusya ve Tayland. Uçak gemisine sahip olmanın, uluslararası ilişkilerde güç projeksiyonu açısından sembolik bir anlam taşıdığı kabul ediliyor.

Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üyelik

Halefi ile kendisi arasında görüş bakımından "müthiş derecede bir örtüşme" olduğunu kaydeden Merkel, söz konusu fikir birliğinin Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üye statüsüne sahip olması konusunda da geçerli olduğunu belirtti. Merkel, böylece BM'nin en önemli karar alma merciinde Avrupa'nın tutumunun da mevcut olacağını ifade etti.

Almanya'nın halihazırda beş kalıcı üyesi bulunan konseyde kalıcı üyelik statüsüne kavuşması, Alman-Fransız dostluk anlaşmasında talep edilmiş ve Kramp-Karrenbauer de fikri desteklediğini açıklamıştı.

Almanya halihazırda, 2020 yılının sonunda sona ermek üzere BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye statüsüne sahip.

dpa,rtr/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
Yeni Boeing 737 MAX ne kadar güvenli?Yeni Boeing 737 MAX ne kadar güvenli?
8 Mart Feminist Gece Yürüşü'ndeki ezan tartışması hakkında bilinenler neler?8 Mart Feminist Gece Yürüşü'ndeki ezan tartışması hakkında bilinenler neler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump, Pentagon için 750 milyar dolar bütçe isteyecek

Trump'tan rekor: Tam 750 milyar dolar!

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!

Üniversite için yurtdışına giden Furkan vahşice öldürüldü!

Düşen uçağın karakutusundan haber var!

Düşen uçağın karakutusundan haber var!

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

157 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tek kurtulanı o oldu!

Ürdün'deki kilise yoğun ilgi görüyor

Ürdün'deki kilise yoğun ilgi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.