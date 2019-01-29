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Merkel’den öz eleştiri: “AB birçok konuda fikir birliğine sahip değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB’nin birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirterek, Avrupa’nın birçok uluslararası sorun karşısında daha hızlı karar vermeli ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, öz eleştiride bulundu.

İsviçre’nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB’nin birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirterek, Avrupa’nın birçok uluslararası sorun karşısında daha hızlı karar vermeli ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, öz eleştiride bulundu. Merkel, uluslararası sorunları birlikte hareket ederek çözülebileceğini belirterek küreselleşmeden taviz verilmeden yoluna devam edilmesi gerektiğini söyledi. Küreselleşme karşıtlarının, popülizme kaydığını belirten Merkel, "’Önce Amerika’ derseniz daha sonra küresellikten bahsederseniz size kimse inanmaz” diyerek Trump’a göndermede bulundu. Küresel mimarinin oluşabilmesi için ödün verilmemesi gerektiğini ifade eden Merkel, “Şu anda çok taraflı sistemde aksamalar yaşıyoruz ve bu uluslararası düzen üzerinde önemli bir uyarıdır. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

“Yeni bir finans kızı yaşanmaması için her şey yapılmalı”
2008 yılında yaşanan finans krizinin bir daha yaşanmaması işin her önlemin alınması gerektiğine değinen Merkel, piyasaların istikrarlı bir finansal sektöre olan inancının henüz istenildiği seviyede olmadığını dünyanın hala finansal krizin sancılarıyla uğraştığını söyledi. Bankacılık krizinden sonra getirilen düzenlemeler, bankaların daha iyi kontrol edilmesini sağladı ve ilerleme kaydedildiğini bu kontrollerden asla taviz verilmemesini belirtti.

“Avrupa ordusu NATO’nun alternatifi değildir”
Avrupa Birliği’nin birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirten Merkel, Avrupa’nın birçok uluslararası sorun karşısında daha hızlı karar vermeli ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Avrupa ordusunun kurulması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Aachen Antlaşması’nı imzaladıklarına hatırlatarak, “Avrupa’nın güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. AB ordusu NATO’nun alternatifi veya rakibi değildir, aksine NATO’nun üzerindeki birçok ağır yükü alacaktır“ diyerek anlaşmayı savundu.

"Rusya’dan doğalgaz almaya devam edeceğiz"
Konuşmasında iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına da değinen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, çevre kirliliğinin en büyük sorumlularının gelişmiş ülkeler olduğunu belirterek Almanya’nın yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar attığını 2022 yılında atom santrallarının kapatılacağını bunun yani sıra son kömür ocağını da kapatarak doğal enerjiye yöneldiklerini söyledi. Merkel, “Temiz enerji için Rusya’dan ve diğer tedarikçi ülkelerden doğalgaz alacağız” diyerek, iklim değişikliğinin dünya için büyük etkileri olduğunu ve yenilenebilir enerjinin gelecekte üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

“Sorunlar küresel hal almış durumda”
Konuşmasında mülteci sorununa da değinen Merkel, “Biz küreselleşmeyi tartışıyoruz. Oysa sorunlar küresel bir hal almış durumda. Irak’ta, Suriye’de ve Afrika’nın herhangi bir yerinde yaşanan savaşlar, doğal afetlerin sonucunu Almanya’da hissedebiliyoruz. Savaşlar ve terör yüzünden milyonlarda insan Avrupa kapılarına dayandı. Artık kimse bize uzak bu sorunlar bize gelemez dememelidir. Sorunların çıktığı yerlere refahı ve barışı getirebilirsek kontrolsüz göçü önlemiş olacağız” dedi.

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