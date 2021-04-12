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Merkel'den Ramazan mesajı

12.04.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Merkel, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle Müslümanlara yönelik bir mesaj yayınladı.

Merkel'den Ramazan mesajı

Pandemide uygulanan kısıtlamaların inanç ritüellerini etkilediğini ifade eden Merkel, "sabretme" çağrısı yaptı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ramazan ayının başlamasından dolayı Müslümanların Ramazanını kutlayan bir mesaj yayınladı.

Merkel, mesajında, "Sevgili Müslümanlar, Ramazan ayının başında sizi kalpten selamlıyorum. Size ve ailenize kutsanmış, tefekkür dolu, doyurucu bir zaman diliyorum" dedi.

Br yıldır devam eden koronavirüs pandemisine dikkat çeken Merkel, "Kamusal yaşamda gerekli hale gelen kısıtlamalar, inancın topluluk içinde, ortak ritüellerde ve kutlamalarda yaşandığı ve ifade edildiği durumlarda özellikle acı vericidir. Ne kadar zor olursa olsun özellikle bu haftalarda bir kez daha sabırlı olmak önemli. Mesafe kuralına rağmen iman dünyanızda birbirinize sıkı sıkıya bağlı kalmak için yollar ve araçlar bulmanızı diliyorum" dedi.

Ramazan ayının özellikle muhtaçlarla dayanışma ayı olduğunu belirten Almanya Başbakanı, "Bilhassa pandeminin sonuçlarından etkilenen yaşlılar için diğerleri tarafından önemsenmek ve desteklenmek güç ve dirayet bulmak için çok önemli" dedi.

Merkel, mesajının sonunda tüm Müslümanlara sağlık ve iyilik dileklerini iletti.

Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayı yarın başlıyor. Müslümanlar ilk oruç için bu gece sahura kalkacak.

DW/BÖ,CÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

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