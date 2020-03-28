Merkel’den "sabırlı olun" çağrısı

Başbakan Merkel, Almanya’daki kısıtlamalar nedeniyle halka "sabırlı olun" çağrısı yaptı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler konusunda sabırlı olma çağrısı yaptı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir doktorla teması nedeniyle geçen Pazar gününden bu yana evinde karantinada bulunan Almanya Başbakanı Merkel, bir podcast aracılığı ile mesaj yayınladı. "Yeni kurallar herkes için hissedilir bir şekilde kamusal hayatı asgari düzeye indirdi" diyen Merkel, hedefin virüsün bulaşmaması için temastan kaçınmak olduğunu vurguladı. Almanya'da neredeyse herkesin bu kurallara uyduğunu belirten Merkel, bunun için "kalpten teşekkür ettiğini" söyledi.

Halka "sabırlı olun" çağrısı yapan Merkel, bu zor dönemin ne kadar süreceğini bugün kimsenin söyleyemediğini ifade etti. Almanya'da, kısıtlamaların kaldırılması yönünde yapılan çağrıları reddeden Merkel, "Yeni enfeksiyon vakalarına ilişkin sayıların, kuralların gevşetilmesi için hiçbir neden sağlamadığını" vurguladı. Sağlık sisteminin çökmemesini hedeflediklerini belirten Merkel, yeni kuralların geçerli olduğu son beş buçuk gün içinde yeni vaka sayısının hâlâ yüksek olduğunu kaydetti.