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Merkel’den "sabırlı olun" çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 19:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Almanya’da da okullar, eğitim veren kurumlar, mağazalar, restoranlar kapalı.

Merkel’den "sabırlı olun" çağrısı

Başbakan Merkel, Almanya’daki kısıtlamalar nedeniyle halka "sabırlı olun" çağrısı yaptı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler konusunda sabırlı olma çağrısı yaptı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir doktorla teması nedeniyle geçen Pazar gününden bu yana evinde karantinada bulunan Almanya Başbakanı Merkel, bir podcast aracılığı ile mesaj yayınladı. "Yeni kurallar herkes için hissedilir bir şekilde kamusal hayatı asgari düzeye indirdi" diyen Merkel, hedefin virüsün bulaşmaması için temastan kaçınmak olduğunu vurguladı. Almanya'da neredeyse herkesin bu kurallara uyduğunu belirten Merkel, bunun için "kalpten teşekkür ettiğini" söyledi.

Halka "sabırlı olun" çağrısı yapan Merkel, bu zor dönemin ne kadar süreceğini bugün kimsenin söyleyemediğini ifade etti. Almanya'da, kısıtlamaların kaldırılması yönünde yapılan çağrıları reddeden Merkel, "Yeni enfeksiyon vakalarına ilişkin sayıların, kuralların gevşetilmesi için hiçbir neden sağlamadığını" vurguladı. Sağlık sisteminin çökmemesini hedeflediklerini belirten Merkel, yeni kuralların geçerli olduğu son beş buçuk gün içinde yeni vaka sayısının hâlâ yüksek olduğunu kaydetti.

"Kısıtlamalar en erken 20 Nisan'a kadar devam edecek"

Başbakan Angela Merkel, eyaletlerin başbakanları ile geçen hafta yaptığı toplantı sonrasında sosyal temasın asgari düzeye indirilmesi, ikiden fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işe gitmek, ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe gitmek, spor yapmak gibi faaliyetler dışında sokağa çıkılmaması çağrısı yapmıştı.

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, 20 Nisan'a kadar Almanya'da kısıtlamaların gevşetilmesinin söz konusu olmadığının altını çizmişti.

Başbakan Merkel, her Cumartesi günü güncel konulara ilişkin görüntülü mesaj yayınlıyor. Ancak Merkel karantinada bulunduğu için bu hafta sadece sesli mesaj yayınladı. Merkel'in geçen hafta yapılan koronavirüs testleri negatif çıkmasına rağmen, koronavirüs taşıdığı tespit edilen bir doktorla temas ettiği için, geçen Pazar gününden beri evinde karantina altında bulunuyor.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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