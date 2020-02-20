Merkel'den Saldırıya Tepki: 'Irkçılık Bir Zehirdir'

Hanau kentinde, aralarında en az beş Türk kökenlinin de bulunduğu ve dokuz kişinin ölümüne yol açan aşırı sağcı terör saldırısı Almanya’da büyük infiale yol açtı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara da şifa dileyen Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya'da büyük çoğunluğun "Eylemi, ırkçılık, nefret ve şiddetin her tür biçimini" kınadığını belirterek, "Irkçı nefretin tehdit ettiği insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller" şeklinde konuştu ve "Ülkemizde barış içinde birarada yaşamı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Steinmeier’in bu akşam saat 18’de Hanau’nun merkezinde düzenlenecek anma törenine katılacağı açıklandı.
Başbakan Angela Merkel de olayı sert sözlerle kınayarak, ırkçılığı Alman toplumunu içinde bulunan bir zehir olarak tanımladı. "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Ve bu zehir toplumumuzda bulunuyor" diyen Merkel, söz konusu ‚zehir‘ nedeniyle Almanya’da geride kalan yıllarda çok sayıda imnsanının yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "NSU terör örgütünü eylemlerinden Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke katledilmesine, Halle'deki cinayetlere kadar" yaşananlara işaret etti. Aşırı sağcı NSU çetesi 2000’li yıllarda 8'i Türk 10 kişiyi öldürmüştü. Lübcke geçen yıl 2 Haziran‘da bir ırkçı tarafından vurularak, öldürülmüştü. 10 Ekim 2019 tarihindeyse Almanya'nın doğusundaki Saksonya Anhalt eyaletinde bulunan Halle şehrindeki Yahudi cemaatine ait sinagoga ve hemen yanında bulunan Yahudi mezarlığına düzenlenen ırkçı saldırıda da iki kişi yaşamını yitirmişti.
Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas da son aylarda yaşanan olaylara dikkat çekerek, "Almanya’da yaşananlar çok ciddi bir aşırı sağcı terörle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Sakın kimse olanların önemini azaltmaya çalışmasın" diye konuştu.
Hristiyan Demokrat CDU’nun Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Hanau’daki katliamın demokratik partilerin sağ popülist ve göçmen düşmanı Almanya için Alternatif Partisi AfD’yle hiçbir koşul altında bir araya gelmemesi gerektiğini kanıtladığını ifade etti. AfD’nin bazı üyelerini ve siyasetçilerini ‘Nazi’ olarak tanımalyan Kramp Karrenbauer, partinin Almanya’da artan ırkçılığın kaynaklarından biri olduğunu öne sürdü.
Hanau’nun bulunduğu Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, olayı "inanılmaz üzücü" olarak tanımlarken, söyleyecek söz bulmakta zorlandığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Alman Başkanı Ursula von der Leyen Twitter'dan açıklama yaptı ve ''Hanau’da meydana gelen trajedi beni derinden sarstı. Düşüncelerim olayda yaşamını yitirmiş kişilerin akraba ve yakınlarıyla birlikte. Onlara en içten taziyelerimi sunuyorum. Bugün sizlerle yas tutuyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Hessen eyaletinde bayraklar matem nedeniyle yarıya indirildi. Alman Futbol Federasyonu ise, bu akşam Avrupa Ligi’nde karşılaşmalar çıkacak Alman takımları Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen ve der VfL Wolfsburg’un oyuncularının siyah band takacağını açıkladı. Bavyera’nın başkenti Münih’te bugün akşam başlaması planlanan faşing eğlenceleri şiptal edildi. Çeşitli partiler, dernekler ve göçmenlerin temsilcileri vatandaşları başta Berlin ve Hanau olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde saat 18’de meydanlarda buluşarak, sessiz bir şekilde ölenleri anma ve ırkçılığı protestoya çağırdı.