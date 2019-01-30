Merkel’den sonra Steienmeier’in uçağı da arızalandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier’in "Theodor Heuss" isimli Airbus A340 uçağı teknik bir arıza yüzünden Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan kalkış gerçekleştiremedi.

55 kişilik bir heyetle Etiyopya’da ziyarette bulunan Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier ve heyetini taşıyan uçak "hava basıncı" sorunu nedeniyle başkent Addis Ababa’dan havalanamadı. Uçağın Addis Ababa’da tamir edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı ve heyeti misafir olarak kaldıkları otele geri döndü.

Cumhurbaşkanı Steienmeier, Etiyopya’ya Dışişleri Bakanı olarak geldiği 2014 yılında da uçağın lastiğinin patlaması sonucu uzun süre havaalanında kalmıştı. Öte yandan Steienmeier, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde de uçakta meydana gelen arıza nedeniyle parçanın değiştirilmesi sonucu 6 saat beklemek zorunda kalmıştı. Letonya’da da Steienmeier’in uçağının kokpit penceresinin açılması nedeniyle saatlerce arıza giderilme çalışılmıştı. 2006 yılında ise Latin Amerika Zirvesi’ne katılmak için havalanmış ve uçaktaki hava basıncının artması nedeniyle Viyana’ya acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel G-20 zirvesi için Buenos Aires’e giderken uçağı havada arızalanmış ve Hollanda hava sahasından geri dönerek Köln-Bonn havaalanına iniş yapmıştı.

