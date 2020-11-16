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Merkel’den sosyal teması daha da kısıtlama çağrısı

16.11.2020 23:41 | Son Güncelleme:
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Merkel’den sosyal teması daha da kısıtlama çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel’in eyalet başbakanları ile yaptığı görüşmeden yeni kısıtlama kararı çıkmadı, ancak vatandaşlardan sosyal teması daha da kısıtlamaları istendi.

Önlemleri sertleştirme kararı 25 Kasım’a bırakıldı.Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanları ile koronavirüsle mücadelede uygulanan kısmi kapanma önlemlerinin etkilerini ele aldı. Beş saatten uzun süren toplantıdan sonra bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Merkel alınan önlemlerin etkili olduğunu belirterek, "Bugün daha sert sosyal temas kısıtlamaları alabilirdik” dedi ve ekledi "Mevcut kısıtlamalar trendi henüz tersine çevirmedi ancak yeni enfeksiyon dinamiğini kırdık.”

Merkel, Alman federal ve eyalet yetkililerinin mevcut kısıtlamaları sertleştirme kararını 25 Kasım'da yapılacak toplantıya bıraktığını kaydetti. Merkel, okullarda maskenin zorunlu olması gibi daha sert önlemler için kendisinin ısrar ettiğini, ancak eyelet yönetimlerine kabul ettiremediğini belirtti.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder Başbakan Merkel ile yapılan toplantının ardından “Gelecek hafta karar haftası olacak” açıklamasında bulundu. Bu toplantıda alınacak kararların kış boyunca etkili olacağı açıklandı.

Vatandaşlara seslendi

Özel buluşmalar iki hane ve en fazla 10 kişi ile sınırlı olacak. Ancak Merkel vatandaşlardan özel kutlamalardan tamamıyla vazgeçmelerini ve buluşmaları sınırlandırmalarını istedi. Merkel, "Temas kısıtlamaları başarının formülü. Bunlara daha fazla ihtiyacımız var. Hedeflerimize ulaşmak için temasları daha da kısıtlamalıyız" dedi.

Almanya'da iki haftadır kısmi kapanma uygulanıyor. Barlar ve restoranlar kapandı ancak okullar ve mağazalar açık. Almanya'da son 24 saatte 10 bin 824 günlük yeni vaka tespit edildi. Bu rakam geçen Cuma 23 bin 542'ye ulaşmıştı.

Reuters, dpa, AFP, DW/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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