Merkel’den sosyal teması daha da kısıtlama çağrısı

Önlemleri sertleştirme kararı 25 Kasım’a bırakıldı.Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanları ile koronavirüsle mücadelede uygulanan kısmi kapanma önlemlerinin etkilerini ele aldı. Beş saatten uzun süren toplantıdan sonra bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Merkel alınan önlemlerin etkili olduğunu belirterek, "Bugün daha sert sosyal temas kısıtlamaları alabilirdik” dedi ve ekledi "Mevcut kısıtlamalar trendi henüz tersine çevirmedi ancak yeni enfeksiyon dinamiğini kırdık.”

Merkel, Alman federal ve eyalet yetkililerinin mevcut kısıtlamaları sertleştirme kararını 25 Kasım'da yapılacak toplantıya bıraktığını kaydetti. Merkel, okullarda maskenin zorunlu olması gibi daha sert önlemler için kendisinin ısrar ettiğini, ancak eyelet yönetimlerine kabul ettiremediğini belirtti.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder Başbakan Merkel ile yapılan toplantının ardından “Gelecek hafta karar haftası olacak” açıklamasında bulundu. Bu toplantıda alınacak kararların kış boyunca etkili olacağı açıklandı.