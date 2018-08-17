Merkel'den Suriye konusunda olası 4'lü zirveye ilişkin açıklama

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’ye ilişkin bir toplantı yapmalarının anlamlı olabileceğini söyledi.

Merkel, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sonbaharda Suriye’deki durumla ilgili Rusya, Fransa, Türkiye ve Almanya’nın bir toplantı yapacaklarının konuşulduğu, bu toplantının anlamlı olup olmayacağına" ilişkin soru üzerine Merkel, Suriye konusunda "Astana süreci" ve "Small Group" olarak iki format bulunduğunu, iki formatın da BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yakın bir şekilde çalıştığını anımsattı.

Merkel, "Yine de Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasındaki bir buluşma anlamlı olabilir. Bunun iyi hazırlanmış olması lazım." dedi.

Bundan dolayı böyle bir buluşma için bir tarih bulunmadığını ifade eden Merkel, danışmanların yer alacağı hazırlık toplantısı yapılması konusunda çalışacağını, daha sonra böyle bir (liderlerin katıldığı) buluşmanın anlamlı olup olmayacağına karar vereceklerini kaydetti.