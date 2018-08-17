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Merkel'den Suriye konusunda olası 4'lü zirveye ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasındaki bir buluşma anlamlı olabilir. Bunun iyi hazırlanmış olması lazım"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’ye ilişkin bir toplantı yapmalarının anlamlı olabileceğini söyledi.

Merkel, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sonbaharda Suriye’deki durumla ilgili Rusya, Fransa, Türkiye ve Almanya’nın bir toplantı yapacaklarının konuşulduğu, bu toplantının anlamlı olup olmayacağına" ilişkin soru üzerine Merkel, Suriye konusunda "Astana süreci" ve "Small Group" olarak iki format bulunduğunu, iki formatın da BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yakın bir şekilde çalıştığını anımsattı.

Merkel, "Yine de Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasındaki bir buluşma anlamlı olabilir. Bunun iyi hazırlanmış olması lazım." dedi.

Bundan dolayı böyle bir buluşma için bir tarih bulunmadığını ifade eden Merkel, danışmanların yer alacağı hazırlık toplantısı yapılması konusunda çalışacağını, daha sonra böyle bir (liderlerin katıldığı) buluşmanın anlamlı olup olmayacağına karar vereceklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı görüşmede bu konunun gündemde olacağını aktaran Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de Suriye’deki durumu görüştüğünü söyledi.

Merkel, İdlib'de gergin bir durumun bulunduğunu, bundan dolayı çeşitli formatlarda görüşmelerin yapılmasına değeceğini kaydetti.

-Putin ile yapacağı görüşme

Merkel, Putin ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin de "Rusya ile iyi ilişkiler istiyoruz." dedi.

Putin ile yarın bir çalışma toplantısı yapacağını anımsatan Merkel, bu görüşmeden belirli sonuçların beklenilemeyeceğini vurguladı.

Ukrayna'dan Suriye’ye ve ekonomik alandaki iş birliğine kadar meşgul oldukları pek çok sorunun Rusya ile sürekli diyalogda olmayı gerekli kıldığını dile getiren Merkel, "Bu diyaloğu yarın sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

Görüşmede, görüş ayrılıklarının da olabileceğini, bunun yanı sıra ikili ve uluslararası alanda iş birlikleri hızlandırma ve iyileştirme konusunda düşüncelerin ele alınabileceğini belirten Merkel, değerlendirmelerinde Libya’nın da önemli bir konu olacağını, tüm bu konularda Rusya’nın önemli etkisi bulunduğunu söyledi.

Merkel, barışçıl çözüm istendiğinde bunun görüşmelerle denenmesi gerektiğini kaydetti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye

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