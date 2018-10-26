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Merkel'den Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 22:00 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Biz Alman tarafı olarak şunu söyledik: Bu dehşet olayın arka planı gerçek bir şekilde aydınlatana kadar Suudi Arabistan’a silah göndermeyeceğiz”

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümet olarak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün arka planı aydınlatılana kadar Suudi Arabistan’a silah göndermeyeceklerini açıkladı.

Merkel, Çekya'nın başkenti Prag’da Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile düzenlediği basın toplantısında, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin gaddarca bir olay olduğunu, bunu Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde ifade ettiğini anlattı.

Konuya ilişkin Avrupa Birliği (AB) içinde bundan sonra nasıl bir siyaset izleneceğine ilişkin görüştüklerini belirten Merkel, ''Biz Alman tarafı olarak şunu söyledik: Bu dehşet olayın arka planı gerçek bir şekilde aydınlatana kadar Suudi Arabistan’a silah göndermeyeceğiz.” dedi.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Alman yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını, Avrupa ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesi durumunda bu kararın etkisinin Riyad üzerinde daha etkili olacağını bildirmişti.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, bu yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah satışı yaptı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel

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