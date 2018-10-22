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Merkel'den Suudi Arabistan'a silah ihracatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 22:06 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak'' dedi.

Merkel, Hessen eyalet seçimi kampanyası dolayısıyla bulunduğu Ortenberg'de partililere yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak.'' diye konuştu.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Suudi Arabistan'a yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel

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