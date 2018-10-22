Merkel'den Suudilere silah satışı için Kaşıkçı şartı

Başbakan Merkel, Kaşıkçı'nın ölümü aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah satılmayacağını tekrarladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ayrıntılar tamamen açıklığa kavuşmadan, Suudi Arabistan'a Almanya'dan silah satışı yapılmayacağını tekrarladı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel, Hessen eyaletinde gelecek Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde katıldığı bir toplantıda, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini "gaddarlık" olarak nitelendirdi. Merkel, Kaşıkçı'nın ölümüne işaret ederek "Bunun aydınlatılması şart. Bu aydınlatılmadığı sürece Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak. Bunu size açık bir şekilde söylüyorum" şeklinde konuştu.

Başbakan Merkel, dün akşam Berlin'de de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Silah ihracatının şu an içerisinde bulunduğumuz şartlar altında gerçekleşmesi söz konusu olamaz" demişti.