BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yapılan anlaşmada yer alan "tedbir maddesi" ile ilgili olarak, "Belki bu (çözüm) 30 gün içinde de bulunur. Neden olmasın? O zaman bir adım ilerlemiş oluruz. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım." dedi.

Merkel, Berlin’deki başbakanlık binası önünde askeri törenle karşıladığı İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin gündeminde başta Brexit olmak üzere İran, Libya ve Suriye'deki gelişmeler gibi birçok konunun yer aldığını belirten Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılacağından dolayı üzüldüğünü ancak bu ülkeyle gelecekte yakın ilişkilerin olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Merkel, Almanya'nın anlaşmasız Brexit’e hazırlıklı olduğunu ancak anlaşmalı Brexit’ten de memnuniyet duyacağını kaydetti.

İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşmasında yer alan "tedbir maddesine" ilişkin tartışmaları yakından takip ettiğini aktaran Merkel, "tedbir maddesinin" İrlanda ile Kuzey İrlanda sınırının gelecekte nasıl işleyeceği konusunda bir çözüm bulunmaması durumu için düzenlendiğine işaret etti.