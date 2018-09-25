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Merkel'den "ticaret ihtilafları" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafları ciddi boyutlara ulaştı. AB ekonomileri bundan etkilenecek"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilaflarının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ekonomilerinin bundan etkileneceğini söyledi.

Merkel, Almanya Sanayicileri Birliği'nin başkent Berlin'de düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ticaret ihtilaflarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD tarafından çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) temel ilkelerine ters olduğunu belirten Merkel, bu kararların alınmamış olması gerektiğini söyledi.

Merkel, "ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafları ciddi boyutlara ulaştı. AB ekonomileri bundan etkilenecek. ABD ile AB arasında ticaret alanındaki gerilimin daha da artmasını engellemek için büyük çaba sarf ettik." dedi.

Bu konuda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD yönetimi arasında görüşmeler yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Merkel, birlik içindeki ülkelerin "tek ülke" olarak değil de, "AB ile birlikte" oldukları zaman daha güçlü olacağını vurguladı.

Almanya’nın, ekonomi konularını görüşmek için ABD yönetimi ile yapısal diyaloğa geçmeye çalıştığını belirten Merkel, Çin’in küresel pazarda rekabetçi olmaya başladığını kaydetti.

Merkel, Çin’de eşit düzeyde çalışmak için fırsatların verilmesini ve Çin'in geliştirdiği projelerden dışlanmamayı talep ettiklerini söyledi.

AB'nin elektrikli hareketliliğe geçiş yaparken, otomobil sektöründeki önceliğini güvenceye almak için kendi batarya hücresi üretimini geliştirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Merkel, AB’nin kendi batarya hücrelerini üretme konusunun çok önemli olacağını aktardı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel batarya çin ticaret ihtilafları

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