Merkel'den Trump'a demokrasi dersi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün gece ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının Kongre'yi basmasıolayıyla ilgili Trump'ın da sorumluluk taşıdığı eleştirisinde bulundu.

Baskın görüntülerinin kendisini üzdüğünü ve öfkelendirdiğini söyleyen Merkel, "Başkan Trump'ın Kasım ayından beri yenilgiyi kabul etmemesinden ve dün de buna devam etmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Seçim sonuçları konusunda şüphe yaratıldı" dedi.

Bu durumun dün geceki şiddet olaylarının çıkmasına zemin hazırladığını belirten Merkel, "Demokrasinin temel kuralı şudur: Seçimlerin kazananı ve kaybedeni vardır. Sonuçta kazananın demokrasi olması için iki tarafın da üslendikleri rolü görgü ve sorumluluk duygusu içinde yerine getirmesi gerekir" diye konuştu.

Joe Biden'ın 20 Ocak'ta başlayacak Başkanlık dönemi konusunda iyimser mesajlar veren Merkel, Biden'ın sözleri ve ABD'de her iki partiden gelen tepkilere işaret ederek "Amerikan demokrasisinin saldırganlar ve çapulculardan çok daha güçlü olduğunu kanıtlayacağından emin olduğunu" söyledi.