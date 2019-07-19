Merkel'den Trump'a Eleştiri

Federal Basın Merkezi’nde, her yıl geleneksel olarak yaz tatiline çıkmadan önce düzenlediği ve iç ve dış politika konularına yönelik soruları yanıtladığı toplantıda konuşan Merkel, Trump’ın hedef aldığı kadın milletvekilleriyle dayanışma içinde olduğunu da söyledi. Başkan Trump’ın İran politikasını da dolaylı olarak eleştiren Merkel, İran ve ABD arasındaki gerilimin diplomatik yollardan çözülebileceğine inandığını ve bu görüşünü Trump’a da ilettiğini aktardı. İran’a nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunan Merkel, ABD’nin yaptırımlarını tümüyle paylaşmayan ülkeler olduğunu, Almanya’nın yanısıra, Rusya ve Çin’in de gerilimin artmasını arzulamadığını belirtti.

Başbakan Angela Merkel, Başkan Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdi. Trump’ın son günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Temcilciler Meclisi’ndeki bazı kadın milletvekillerine yönelik etnik kökenlerinden dolayı kullandığı cümleleri doğru bulmadığını belirten Merkel, ‘Ben ABD’nin demokrasi ile idare edildiğine inanıyorum. ABD’nin en büyük özelliği, gücünü değişik ulusların bir araya gelmesinden alması. Ancak Trump’ın açıklamaları, bu gerçeğin altını oyucu ve ABD’nin gücünü zayıflatıcı nitelikte’ şeklinde konuştu.

İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecini belirleyen Brexit’e değinen Merkel, karardan geri dönülmesinin söz konusu olamayacağını, ancak özellikle İrlanda ve İngiltere arasındaki sınır konusunda yaşanabilecek sorunların çözülebileceğini belirtti. Avrupa Birliği’ni Almanya’nın yönlendirdiği şeklindeki yorumların doğru olmadığını savunan Merkel, ‘Almanya ne kendi başına bir karar alabilir ne de bir kararı engelleyebilir. Tüm konularda bütün AB üyesi ülkelerin ortak tavır alması gerekmektedir’ dedi.

Alman ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden ve konjonktürel bir dizi sorun olduğunu belirten Merkel, dünyadaki ticaret dengelerin sarsıntılı bir dönemden geçtiğini, bunun Almanya’ya da yansıdığını söyledi. Merkel, koalisyon hükümetinin vatandaşın cüzdanındaki parayı artırıcı önlemler üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Merkel’e basın toplantısında sağlık durumu da soruldu. Önce ‘iyi’ şeklinde kısaca yanıt veren Merkel, kamuoyunun sağlık durumunu merak etmesini anlayışla karşıladığını, ancak görevini sürdürmesini engelleyici bir durumun olmadığını ifade etti. 2021’de başbakanlık görevini bırakacağını hatırlatan Merkel, ‘ondan sonra başlayacak yeni bir yaşamım olacağını umut ediyorum’ diye konuştu. Merkel geçen haftalarda titreme nöbetleri geçirmiş ve sağlık durumu hakkında çeşitli söylentiler yayılmıştı.

Önümüzdeki üç hafta boyunca Berlin’de olmayacak olan Merkel, yaz tatilini nerede geçireceği konusunda ise bir açıklamada bulunmadı. Başbakan Merkel, geçen yıllarda genelde İtalya’yı tercih etmişti.

