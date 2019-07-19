Merkel'den Trump’a eleştiri

"ABD'yi güçlü yapan farklı milletlerden insanların yaptıkları katkıdır” diyen Merkel, Trump'ın sözlerinin ABD'nin gücüyle çelişen nitelik taşıdığını, bu gücü gölgelediğini aktardı.

Trump'ın sözleriyle arasına kesin bir mesafe koyduğunu vurgulayan Merkel, "saldırıya uğrayan kadınlar ile dayanışma içerisinde hissediyorum” dedi.

Angela Merkel, geleneksel olarak her yıl yaz tatiline çıkmadan önce Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Alman iç ve dış politikası ile uluslararası gündem başlıklarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkel Tahran-Washington hattında tırmanan gerilimden endişe duyduğunu açıkladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Partili kadın kongre üyelerini hedef almasını kınadı, İran ile ABD arasından tırmanan gerilimden de endişe duyduğunu açıkladı.

İran-ABD gerilimi

Başbakan Merkel'e, İran ile ABD arasında tırmanan gerilim de soruldu. Bölgede tırmanan gerilimden ötürü endişeli olduğuna dikkat çeken Merkel, "soruna diplomatik çözüm bulunması” çağrısında bulundu.

ABD'nin İran ile imzalanan anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesine karşın diğer imzacı ülkelerin bu anlaşmadan çekilmediğini hatırlatan Merkel, "İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdürmesinin anlamlı olacağını düşünüyorum” dedi. Almanya Başbakanı, Tahran'ın bu yolla uluslararası topluma iyi niyetini gösterebileceğini aktardı.

İklim aktivistlerini takdir etti

Merkel'e basın toplantısında, aynı saatlerde Berlin'de düzenlenen ve iklim aktivisti Greta Thunberg'in de katıldığı Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) gösterisi de soruldu.

"Şu açık ki, bizi daha hızlı hareket etmek durumunda bıraktılar” değerlendirmesini yapan Merkel, öğrencilerin siyasetçileri daha güçlü bir kararlık sergilemeye ittiğini aktardı.

"İyiyim”

Geçen haftalarda üç kez titreme nöbeti geçiren Başbakan Angela Merkel'e sağlık durumu da soruldu.