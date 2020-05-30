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  4. Merkel'den Trump’ın G7 davetine ret

Merkel'den Trump’ın G7 davetine ret

30.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, koronavirüs salgını nedeniyle, Washington’da düzenlenecek G7 zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeyi düşünmediği bildirildi.

Merkel'den Trump’ın G7 davetine ret

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koronavirüs salgını nedeniyle Washington’da düzenlenecek G7 zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmeyi şimdilik düşünmediği ifade edildi. Federal Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Merkel'in Trump'ın davetine müteşekkir olduğu, ancak koronavirüs pandemisindeki genel durum göz önüne alındığında, zirveye şahsi katılımına ve bir Washington seyahatine onay veremeyeceği ifade edilerek Başbakanın pandemideki gelişmeleri takip edeceği aktarıldı.

Cuma günü de ABD'de yayımlanan Politico gazetesindeki bir haberde, Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in davetin reddedildiği yönündeki ifadelerine yer verilmişti.

Trump "fiziki" zirvede ısrarcı

Bu yıl ABD’nin ev sahipliğinde, 10-12 Haziran tarihlerinde başkanlık konutu Camp David’de yapılması planlanan zirve, pandemi nedeniyle Mart ayında iptal edilmiş, toplantının video konferans yoluyla gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs’ta sürpriz bir biçimde liderleri fiziki anlamda bir araya getirecek bir zirve düzenlemeyi düşündüğünü açıklamıştı. Trump, bu planını koronavirüs krizindeki iyileşmeyle gerekçelendirerek, zirvenin Haziran ayı sonunda Washington’da liderlerin şahsi katılımıyla düzenlenmesinin "normalleşme yönünde önemli bir mesaj" olacağını savunmuştu.

Pandemiden ağır yara alan ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Virüs nedeniyle ABD ile Avrupa arasında da kapsamlı seyahat kısıtlaması önlemleri devreye sokulmuştu.

dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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