Merkel'den Türeci ve Şahin'e tebrik

Merkel, Almanya’nın böyle araştırmacılara sahip olmasından gurur duyduklarını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı geliştirilen aşının mimarları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’i tebrik etti. BioNTech yöneticisi Türeci ve Şahin’le vídeo konferans yoluyla bir araya gelen Merkel, Almanya’nın böyle araştırmacılara sahip olduğu için gurur duyduğunu belirterek, iki bilim insanının Türkiye kökenine de atıfta bulundu.

Kendisi de fizikçi olan Merkel, dünyaya mal olan bir araştırmada yer almanın ve bu denli büyük bir sorumluluk almanın oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı, BioNTech araştırmacılarının projelerine inançla çalışmalarını yürüttüğünü ve aşının bu denli hızlı biçimde piyasaya sürülebilmesinin şahsi düzlemde olağanüstü bir performansın ürünü olduğunu vurguladı. Merkel, bu başarının temelinde aynı zamanda bilime duydukları inancın ve verdikleri desteğin de bulunduğunu ifade etti.

Video konferansa Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Federal Araştırma Bakanı Anja Karliczek de katıldı. Spahn, aşının Almanya’da geliştirilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bakan, aşılamalara tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 27 Aralıkta aynı anda başlanmasının planlandığını, bunun da Birlik içindeki dayanışmanın bir göstergesi olduğunu söyledi.