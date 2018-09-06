HABER

Merkel'den Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Türkiye'nin zayıflamasına yol açacak bir harekette bulunursak kendi çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu belirtti.

Alman Haber Ajansı (DPA), RTL/n-tv televizyonunun Angela Merkel ile yaptığı röportajın, Türkiye ve Suriye'nin İdlib ilindeki gelişmeler hakkındaki bölümünü de yayımladı.

Türk ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin zayıflamasına yol açacak bir harekette bulunursak kendi çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız.'' dedi.

Türk-Alman ilişkileri için ''Her zaman siyah ya da beyaz düşünemeyiz. Gerçek bu.'' yorumunu yapan Merkel, Almanya'da 3 milyon Türk'ün yaşadığını ve bu nedenle iki ülkenin özel bir bağ ile birbirine bağlı olduğunu kaydetti.

Bu akşam yayımlanacak röportajda, Suriye'nin İdlib ilindeki gelişmelere ve rejimin olası bir taarruzuna değinen Merkel, İdlib'de insani bir felaketin yaşanmasından kaçınılması çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı, esas olanın aşırılarla mücadele olduğunu ancak sivillerin de korunması gerektiğini dile getirdi.

Angela Merkel olası operasyon ve halkın korunması hususunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü sözlerine ekledi.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
İmar Barışı için 3 ayda 4 milyon 650 bin başvuru yapıldıİmar Barışı için 3 ayda 4 milyon 650 bin başvuru yapıldı
KKTC’deki protestoda bir eylemci traktörle Bakanlığa girmeye çalıştıKKTC’deki protestoda bir eylemci traktörle Bakanlığa girmeye çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

Şafak Ertan Çomaklı kimdir? (Yeni Anadolu Üniversitesi rektörü)

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (Hadi İpucu 6 Eylül 20.30)

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? (Hadi İpucu 6 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.