HABER

Merkel'den Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:19 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz"

PARİS (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Merkel, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Fransa-Almanya ortak bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'in, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 10 gün önce göç konusunda düzenlediği toplantıyı önemli bulduğunu söyledi.

"Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz." ifadesini kullanan Merkel, Brexit'e ilişkin, "Son günlerde aldığım bilgilere göre bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Anlaşmaya çok yaklaştık." dedi.

Merkel, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi gerektiğini savunarak, bu operasyonun terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını sağlayabileceğini iddia etti.

Macron da Almanya ile ortak savaş uçağı üretilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fransa ve Almanya'nın silahların ihracatının kontrollerine ilişkin bir anlaşma imzaladığını ifade eden Macron, Brexit'e ilişkin ise "Bir anlaşmanın tamamlandığına inanmak istiyorum." diye konuştu.

Macron, harekata değinerek, "Almanya ile AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptığı silah ihracatlarını durdurmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Gelecek haftalarda Ukrayna meselesine ilişkin Normandiya formatında bir zirve düzenleyeceklerini aktaran Macron, "Kuzey Atlantik Anlaşması çerçevesinde Türkiye konusunda yaşanan krizin ve kabul edilemez durumun çözümü için baskı, diyalog ve anlaşma için bazı inisiyatifler almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Macron, dünyada yaşanan sorunların çözümü için Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Fransa'nın Suudi Arabistan'a sattığı silahların sivillere karşı kullanılmadığına ilişkin garanti istediğini aktaran Macron, bu ülkeye silah ihracatının durdurulmasının olumlu sonuç getirmeyeceğini dile getirdi.

Macron, "Bir tarafta PKK'ya yakın milisler var ve bunlar teröristler, diğer tarafta savaşçılar var (YPG'liler), bunlar PKK'ya bağlı olmayan ve Suriye'de (DEAŞ'e karşı) mücadelede bize yardım etti. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor." dedi.

Macron, Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ mensuplarının tekrar ülkeye gelmesinin söz konusunu olmadığının altını çizdi.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
İki aile arasında kavga! Silahlar konuştuİki aile arasında kavga! Silahlar konuştu
Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can olduÜniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Fransa macron merkel Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında kavga! Silahlar konuştu

16 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.