Merkel'den Türkiye açıklaması

PARİS (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Merkel, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Fransa-Almanya ortak bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'in, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 10 gün önce göç konusunda düzenlediği toplantıyı önemli bulduğunu söyledi.

"Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz." ifadesini kullanan Merkel, Brexit'e ilişkin, "Son günlerde aldığım bilgilere göre bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Anlaşmaya çok yaklaştık." dedi.