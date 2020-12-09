HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Merkel’den Türkiye açıklaması

Merkel’den Türkiye açıklaması

09.12.2020 13:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesinde Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim hakkında karar alınacağına dikkat çekerken özellikle Kıbrıs’ın büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin AB üyesi Kıbrıs’ı "büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını", AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilişkilerde nasıl ilerleme kaydedileceği hakkında karar alınacağını açıkladı.

Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçesinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, yarın başlayacak AB liderler zirvesinde Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını hatırlattı.

Merkel, “Ne yazık ki dönem başkanlığımızın başında çok yoğun olarak yaptığımız Türkiye ile yoğun bir diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi. Doğu Akdeniz’deki aktiviteler sürüyor, özellikle Kıbrıs bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya. İşte bu bağlamda nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız” dedi.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerine de değinen Merkel, İngiltere ile bir anlaşmaya varılması şansı olduğunu söylemekle birlikte, “ortak pazarın bütünlüğünün tehlikeye sokulmaması gerektiğini” kaydetti.

DW/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandıMoldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı

Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı

Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

Moldova Başbakanı Chicu koronavirüse yakalandı

450 gram doğmuştu, mezuniyet belgesi aldı!

450 gram doğmuştu, mezuniyet belgesi aldı!

Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

Biden iddialı: 100 günde 100 milyon aşı!

Pfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştı

Pfizer'in aşısı Tel Aviv'e ulaştı

Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

Çarpıcı araştırma: Tek başına siperlik karşı koruma sağlamıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.