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Merkel'den Türkiye açıklaması: Konuşmamak çözüm değil

26.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel "derin fikir ayrılıklarına rağmen" Türkiye ile diyalogu kesmenin bir çözüm olmadığını söyledi.

Merkel'den Türkiye açıklaması: Konuşmamak çözüm değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği liderler zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Zirveden çıkan diyalog ve iş birliğini sürdürme kararını savunan Merkel "Mevcut fikir ayrılıkları bakımından, kısmen derin fikir ayrılıkları olmasına rağmen konuşmamak bir yanıt değildir" dedi. "Türkiye ile tüm düzlemlerde temaslara" ihtiyaç olduğunu belirten Merkel ortak ve karşıt çıkarlar üzerine diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının yararlı olduğunu ifade eden Merkel "Yasadışı göçü azalttı. İnsan kaçakçılarının faaliyetini zorlaştırdı. Ve her şeyden önce de birçok sığınmacıya yardımcı oldu" diye konuştu. Mutabakatın bir parçası olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusuna da değinen Merkel Avrupa Birliği'nin iki aşamalı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. İlişkileri geliştirmek için çabaların sürdürüleceğini söyleyen Merkel "Doğu Akdeniz'deki yumuşamanın nasıl bir gelişim gösterdiğine bakılacağını" ve Haziran ayındaki zirvede buna göre kararlar alınacağını belirtti.

Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanlarını bir araya getiren zirve sonrası açıklanan bildiride Türkiye ile diyalog ve iş birliğini sürdürme mesajı verilmişti. AB Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği'ndeki mevcut sorunların ele alınması için görüşmeleri yoğunlaştırılmaya çağrılırken, AB Konseyi'nin de Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için çalışacağı belirtildi. Aralık ayındaki zirvede dün yapılan zirveye ertelenen yaptırımlar konusu ise Haziran ayındaki zirveye ertelendi.

Merkel, Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanlarının Doğu Akdeniz'deki gerilimin geçen yıl düşürülmüş olmasından dolayı müteşekkir olduklarını belirtti.

dpa / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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