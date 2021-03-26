Merkel'den Türkiye açıklaması: Konuşmamak çözüm değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği liderler zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Zirveden çıkan diyalog ve iş birliğini sürdürme kararını savunan Merkel "Mevcut fikir ayrılıkları bakımından, kısmen derin fikir ayrılıkları olmasına rağmen konuşmamak bir yanıt değildir" dedi. "Türkiye ile tüm düzlemlerde temaslara" ihtiyaç olduğunu belirten Merkel ortak ve karşıt çıkarlar üzerine diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının yararlı olduğunu ifade eden Merkel "Yasadışı göçü azalttı. İnsan kaçakçılarının faaliyetini zorlaştırdı. Ve her şeyden önce de birçok sığınmacıya yardımcı oldu" diye konuştu. Mutabakatın bir parçası olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusuna da değinen Merkel Avrupa Birliği'nin iki aşamalı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. İlişkileri geliştirmek için çabaların sürdürüleceğini söyleyen Merkel "Doğu Akdeniz'deki yumuşamanın nasıl bir gelişim gösterdiğine bakılacağını" ve Haziran ayındaki zirvede buna göre kararlar alınacağını belirtti.