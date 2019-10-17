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Merkel'den "Türkiye'nin güvenlik çıkarları diplomatik yollarla korunabilir" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Biz, Suriye-Türkiye sınırında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının askeri araçlarla değil, sadece diplomatik yollarla gerçekten iyi bir şekilde korunabileceğine inanıyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Biz, Suriye-Türkiye sınırında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının askeri araçlarla değil, sadece diplomatik yollarla korunabileceğine inanıyoruz." dedi.

Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na,
mültecilerle ilgili yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatına ve Brexit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB Liderler Zirvesi'nde bugün ve yarın Türkiye'yi de görüşeceklerini belirten Merkel, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlü. Türkiye Avrupa'nın komşusu ve NATO partneridir. Avrupa'nın sınırındaki durum hepimizi doğrudan etkiliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin anlaşılabilir güvenlik çıkarları olduğunu vurgulayan Merkel, "Biz, Suriye-Türkiye sınırında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının askeri araçlarla değil, sadece diplomatik yollarla gerçekten iyi şekilde korunabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye birçok kez Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı harekatı durdurma çağrısında bulunduğunu söyleyen Merkel, Almanya'nın şu anki şartlar altında Türkiye'ye silah vermeyeceğini, Avrupalı partnerlerin de bu tutumda olmalarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Amerikan askerlerinin geri çekilmesiyle İran'la Rusya'nın bölgedeki rolünün önemli şekilde güçlendiğini anlatan Merkel, "Bunun sonuçlarını önceden bilmek mümkün değil." dedi.

Merkel, terör örgütü DEAŞ savaşçılarının nezaret altında tutulmadıklarını, bu nedenle bölgede ve Avrupa'da yeni güvenlik konularının ortaya çıkacağını savundu.

Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret eden Merkel, Türkiye’nin bu konuda önemli insani katkı sağladığını vurguladı.

Merkel, mültecilerle ilgili yapılan AB-Türkiye anlaşmasının devam etmesi için çaba sarf edeceğinin de altını çizdi.

- Brexit müzakereleri

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (AB) da değinen Merkel, 2,5 yıldan beri İngiltere ile AB arasında Brexit'e ilişkin müzakerelerin devam ettiğine işaret ederek, İngiliz tarafının müzakereye hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

Müzakerelerde geçmişe göre şimdi daha iyi yolda olduklarını ifade eden Merkel, "Ancak henüz hedefe ulaşmadık. Müzakerelerin başarılı şekilde sonlandırılması için her şeyi yapmamız lazım." şeklinde konuştu.

Brexit konusunda AB Liderler Zirvesi'nin nasıl sonlanacağını şu an için bilmediğini anlatan Merkel, İrlanda ile Kuzey İrlanda sınırında nefretin ve şiddetin oluşmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Uygulanabilir gerçekçi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Merkel, "İngiltere’nin AB'den düzenli ayrılmasına ilişkin bir anlaşmanın olması hala mümkün. Son saniyeye kadar müzakere edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, gerektiğinde Brexit konusuna ayrı bir toplantının da yapılabileceğini kaydetti.

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AB-Türkiye mutabakatı Almanya Başbakanı Angela Merkel Brexit Türkiye

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