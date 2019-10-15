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Merkel’den Türkiye’ye "harekâta son verin” çağrısı

15.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin endişeler sürüyor.

Merkel’den Türkiye’ye "harekâta son verin” çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel ve Norveçli mevkîdaşı Solberg, Türkiye’ye askeri harekâta son verme çağrısı yaptı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekâta son verme çağrısını yineledi. Merkel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’nin “haklı” güvenlik kaygılarına rağmen bu askeri harekâta "son vermesi” gerektiğini vurguladı. Bu harekâtın "açık bir şekilde insanların acı çekmesine” yol açtığını belirten Merkel, "IŞİD ile mücadelede de kuşkular” yarattığını ifade etti.

Merkel, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında da askeri operasyona "derhal son verilmesi” çağrısı yapmıştı.

Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınayan ortak açıklamada görüş birliği sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Türkiye'nin askeri harekâtının NATO açısından olası sonuçlarına ilişkin bir soruyu ise Merkel, "Kuşkusuz konu NATO içinde de ele alınacaktır” sözleriyle yanıtladı. Merkel, NATO üyesi bütün ülkelerin Avrupa Birliği üyeleri ile benzer sonuçlara ulaşmasının istenen bir durum olduğunu ifade etti.

Norveç Başbakanından uluslararası hukuka uyma çağrısı

Norveç Başbakanı Erna Solberg de Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalmasının önemine işaret ederek "Ailenin içinde kalması çok daha iyi olur, böylelikle aile içinde görüşmelere devam ederiz” dedi.

Türkiye'nin askeri harekâtı konusunda Merkel ile aynı görüşleri paylaştığını belirten Solberg, bu askeri operasyonu "kınadıklarını” belirtti. Solberg, Türkiye'ye bu operasyonu "en kısa sürede son verme” ve "uluslararası hukuka saygı gösterme” çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik "Barış Pınarı” adını verdiği harekâta başlamasının ardından Norveç, Türkiye'ye silah ihracatını askıya alan ilk ülkelerden biri olmuştu.

"Sorunu NATO içinde değil dışında çözebiliriz”

Alman Devlet Bakanı Niels Annen de Türkiye'nin askeri harekâtına NATO'nun tepki vermesinin mümkün olmadığını belirtti. Annen, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "NATO içinde bu tür bir sorunu çözecek kurumsal bir imkan bulunmuyor. Bizim NATO içinde değil, dışında bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu nedenle, bir yandan baskı uygularken diğer yandan da Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları olduğunu anlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Devlet Bakanı Annen, ABD'nin son günlerde Suriye'de izlediği siyaseti de eleştirdi. ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararının Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemesine olanak sağladığını belirten Annen, "Şimdi Amerikan Başkanı, her şeyin geri alınması gerektiğini söylüyor... Amerika’nın şu andaki pozisyonuna ilişkin genel bir bakış yakalamak oldukça zor” dedi.

DW,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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