Merkel’den Türkiye’ye "harekâta son verin” çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel ve Norveçli mevkîdaşı Solberg, Türkiye’ye askeri harekâta son verme çağrısı yaptı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekâta son verme çağrısını yineledi. Merkel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’nin “haklı” güvenlik kaygılarına rağmen bu askeri harekâta "son vermesi” gerektiğini vurguladı. Bu harekâtın "açık bir şekilde insanların acı çekmesine” yol açtığını belirten Merkel, "IŞİD ile mücadelede de kuşkular” yarattığını ifade etti.

Merkel, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında da askeri operasyona "derhal son verilmesi” çağrısı yapmıştı.

Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınayan ortak açıklamada görüş birliği sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Türkiye'nin askeri harekâtının NATO açısından olası sonuçlarına ilişkin bir soruyu ise Merkel, "Kuşkusuz konu NATO içinde de ele alınacaktır” sözleriyle yanıtladı. Merkel, NATO üyesi bütün ülkelerin Avrupa Birliği üyeleri ile benzer sonuçlara ulaşmasının istenen bir durum olduğunu ifade etti.