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Merkel’den Türkiye’ye sığınmacılar için yeni yardım sinyali

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 23:28 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, 3,5 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’ye gerekirse yeni mali yardım yapılabileceğine işaret etti.

Merkel, mali yardıma hazır olduğunu söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye yeni mali yardım yapılabileceğinin sinyalini verdi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ile Zagrep'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, yaklaşık 3,5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’ye bu sığınmacıların barınma masrafları için gerekirse bir kez daha mali yardım yapılması gerektiğini söyledi. Merkel, “Örneğin ben buna hazırım” diye konuştu. Merkel, Plenkoviç ile görüşmesinde Avrupa Birliği (AB) sınırılarının korunması kapsamında, Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatını da ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatında Türkiye’ye sığınmacılar için 6 milyar euroluk yardım teminatı verilmişti. AB verilerine göre bu meblağın 5 milyar 600 milyon eurosu Türkiye’ye aktarıldı.

Mutabakat, Türkiye’nin sığınmacıların Yunan adalarına geçişini engellemesinin yanı sıra, sığınma başvurusu reddedilenlerin de Türkiye’ye geri gönderilmesini öngörüyor.

Ancak Türkiye’den Yunan adalarına sığınmacı geçişleri hız kesmeden devam ediyor. Geçen Cuma'dan Pazartesi gününe kadar 730 kişinin Türkiye’nin Ege kıyılarından botla Yunan adalarına geçiş yaptığı açıklanmıştı.

DW,dpa / SÖ, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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