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Merkel'den Türkiye'ye Veda Ziyareti

08.10.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. 16 yıldır ülkeyi idare eden ve 26 Eylül’de yapılan genel seçimler sonrasında başbakanlıktan ayrılma süreci başlayan Merkel, veda ziyaretleri kapsamında uğrayacağı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. 16 yıldır ülkeyi idare eden ve 26 Eylül’de yapılan genel seçimler sonrasında başbakanlıktan ayrılma süreci başlayan Merkel, bir süredir değişik ülkelerin başkentlerine veda gezileri yapıyor.

Washington, Moskova, Paris ve son olarak dün Roma'ya veda ziyaretlerinde bulunan Merkel’in, Türkiye’ye günübirlik ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, buluşmanın İstanbul’da olacağını belirtirken, ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ve uluslararası konuların ele alınacağını açıkladı. "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı" diyen Seibert, "Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli" ifadesini kullandı. Seibert, "Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına vurgu yaptığını" kaydederek, "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor" dedi. Seibert, bu kapsamda, Merkel’in girişimiyle imzalanan AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatına da atıfta bulundu.

Merkel’in 2015 sonrasında Almanya‘nın göçmenlere kapılarını açmasıyla Avrupa’da yaşanan krizin aşılması konusunda Türk tarafı ile çok sıkı çalışması dikkat çekmişti. Başbakanın 2015'te Suriye ve Afganistan'dan kaçan yüzbinlerce kişiye izin verme kararının ardından, kendi girişimiyle 2016’da Türkiye ve AB arasında imzalanan göç anlaşması bu bağlamda ön plana çıktı. Anlaşmanın yaşama geçirilmesi sürecinde, 1,5 yıl içinde 5 kez Ankara’yı ziyaret eden Merkel, görevde bulunduğu sürede sürekli olarak anlaşmanın önemine dikkat çekerek, Ankara ile diyaloğa alternatif olmadığını vurguladı. Avrupa’ya sığınmacı akışına set çeken anlaşma konusunda, Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok yakın bir diyalog yürüttüğü de izlendi.

Angela Merkel, göreve başladığı 2005’ten sonra tam 11 kez ziyaret ettiği Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ise, Ankara’nın beklentilerinden uzak kaldı. Türkiye’nin AB adaylığı konusunda karşıtlığını değiştirmediğini söyleyerek, ülkenin üye olamayacağı şeklindeki tavrını sürdürdü. Türkiye’de demokratikleşme sürecinin tökezlemesi, basın özgürlüğü, insan hakları ve hukuk alanında yaşanan sorunları sıklıkla gündeme getiren ve sert bir dille eleştiren Merkel, Türkiye tarafından ısrarla istenen, Türk vatandaşlarına vize serbestisi ve yeni müzakere fasıllarının açılması konularında yapıcı adımlar atmadı. Berlin‘den 2013 yılındaki Gezi olaylarına destek gelmesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "FETÖ" üyelerine sığınma hakkı verilerek örgüte destek çıktığı izlenimi oluşması Ankara’yı kızdıran ve ilişkileri zaman zaman geren olaylar oldu.

Angela Merkel’den boşalacak başbakanlık koltuğuna büyük olasılıkla oturması beklenen sosyal demokrat Olaf Scholz’un döneminde Türkiye ile ilişkilerin nasıl süreceği şimdiden merak edilen konulardan biri.

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