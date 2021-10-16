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Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti

16.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün son kez Türkiye'ye resmi ziyaret düzenliyor.

Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti

Merkel İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların gündeme gelmesi bekleniyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün son kez başbakan sıfatıyla Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenliyor. Merkel, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Alman haber ajansı dpa'nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular gündeme gelecek. Ancak göç, insan hakları ve Türkiye'nin NATO'daki rolü gibi konuların da ikili görüşmede ele alınması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Merkel geçen sene partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığını Kuzey-Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet'e devretmiş ve bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden zaferle çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) olası koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon ön görüşmeleri başlattı. Söz konusu üç partinin yakın bir tarihte koalisyon hükümeti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeşiller: Kavala ve Demirtaş serbest bırakılsın

Müstakbel hükümetin olası ortaklarından Yeşiller, Türkiye politikası konusunda daha sert bir tutum benimsenmesini talep ediyor. Yeşiller partisi milletvekillerinden Claudia Roth, Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde dpa'ya yaptığı açıklamada iş insanıOsman Kavala, HDP Eski Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş ve diğer tüm "siyasi tutukluların" serbest bırakılmasını istedi. Roth, bunun "ilkelere dayalı yeni bir başlangıç için şart olduğunu" ifade etti.

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir de Merkel'den temaslarında net ifadeler kullanmasını istedi. Merkel'in "Erdoğan'ın otoriter hükümdar şovunun" bir parçası olmaması gerektiğini söyleyen Özdemir Almanya Başbakanı'nın "Erdoğan'ın zindanlarında çürüyen insanların serbest bırakılmasını talep etmesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, Bochumlu Mahmut Güneş gibi Alman vatandaşlarının da cezaevinde olduğunu söyledi. Almanya'da gastronomi alanında faaliyet gösteren Kürt kökenli Mahmut Güneş, sosyal medya paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle Salı günü Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki yıl on ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güneş, Ağustos ayı başında Kayseri'de gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 10'dan fazla.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Susanne Hennig-Wellsow AFP'ye yaptığı açıklamada, tutuklu HDP'li siyasetçileri kastederek "Angela Merkel'in görev süresinin sonunda nihayet bir kez olsun açık ve seçik bir biçimde Türkiye'de soruşturmalara maruz kalan demokratik muhalefet için çaba göstermesini çok arzu ediyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıllık başbakanlığı süresince Türkiye'ye 12 kez resmi ziyarette bulundu.

dpa,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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