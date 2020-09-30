Merkel’den Türkiye’yi Öven Sözler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis’te 2021 bütçe görüşmeleri oturumunda Türkiye ile ilişkilere değindi. 1-2 Ekim günlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye’nin mülteciler konusundaki tavrını öven Merkel, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimle, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara da değindi. Türkiye ile ilişkileri AB Zirvesi’nde ağırlıklı olarak ele alacaklarını söyleyen Merkel, ilişkileri sorgularken, ortak paydaların unutulmaması çağrısında bulundu.
Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasında yaşananları "çok ciddi bir gerilim" olarak tanımlayan başbakan, iki NATO ülkesi arasında bir sıcak çatışma yaşanması ihtimalini düşünmek bile istemediğini belirtti. "Türkiye bizim NATO müttefiğimiz ve mültecilerin ağırlanmasında inanılmaz, saygı duyulması gerekli bir görev üstleniyor" diyen Merkel, Türkiye’de 4 milyon mültecinin bulunduğunu ifade ederek, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi nasıl yatıştırabileceğimizi ve aynı zamanda mülteci sorununda işbirliğini nasıl güçlendirebileceğimizi yarın çok özenle tartmamız gerekiyor. Türkiye’yle ilişkilerimizin sürekli olarak güncelleştirilmesinden yanayım, ancak önemli sorunlarda işbirliğine odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.
Yunanistan’a eleştiri
2021’deki seçimde aday olmayacağını açıklayan ve bu nedenle başbakan olarak Meclis’in bütçe görüşmelerinde muhtemelen son kez söz alan Merkel, konuşmasında dolaylı olarak Yunanistan’ı eleştirdi. Moria Kampı’nda çıkan yangına göndermede bulunan Merkel, "Bu korkunç görüntüler Türkiye’den gelmedi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu görüntüler Midilli’den, bir AB üyesi ülkeden geldi" dedi. Mülteci meselesinin AB’nin önümüzdeki 10 yılda en zor sorunu olacağını ifade eden Merkel, "Bu sorun, AB’nin bütünlüğünün bir sınavı olacak. Eğer göç sorununda AB üyeleri arasında kalıcı ortak bir temel bulamazsak, Avrupa’nın hareket yeteneği ağır zarar görür" şeklinde görüş belirtti.
Konuşmasında başka uluslararası konulara da değinen Merkel, Dağlık Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Dün Merkel’in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, görüştüğü ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun önerileri kapsamında, taraflardan barışçı çözüme katkı sunmalarını istediği açıklanmıştı.
Merkel konuşmasının ağırlıklı bölümünü Corona ile mücadeleye ayırdı. Almanya’nın son aylarda virüse karşı başarılı bir mücadele verdiğini, ancak son zamanlarda kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısında büyük artış yaşandığını söyleyen Merkel, "Aylardır elde ettiğimiz kazanımları, kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.
Ülke çapında ilkbahar aylarında yaşanan büyük çaplı kısıtlamalara gidilmesini engellemek istediğini söyleyen Başbakan, "İnsanların hastane ya da huzur evlerinde tek başına ölmek zorunda kaldığı, ekonominin, sosyal hayatın durduğu döneme geri dönülmemesi için herkese görev düşüyor" şeklinde konuştu. Başbakan Merkel dün eyalet başbakanlarıyla biraraya gelerek, bir dizi yeni önlem konusunda anlaştı. Buna göre sonbahar ve kış aylarında Corona’nın yanı sıra, beklenen grip dalgasına karşı, ateş ölçen ambulanslar devreye girecek. Riskli gruplara mevsimsel grip aşısı yapılacak. Restoran ve barlarda enfeksiyon zincirini takip amacıyla doldurulan müşteri formlarında yanlış ad, soyadı ve telefon numarası verenlere en az 50 Euro ceza kesilecek.