Merkel’den Türkiye’yi Öven Sözler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis’te 2021 bütçe görüşmeleri oturumunda Türkiye ile ilişkilere değindi. 1-2 Ekim günlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye’nin mülteciler konusundaki tavrını öven Merkel, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimle, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara da değindi. Türkiye ile ilişkileri AB Zirvesi’nde ağırlıklı olarak ele alacaklarını söyleyen Merkel, ilişkileri sorgularken, ortak paydaların unutulmaması çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasında yaşananları "çok ciddi bir gerilim" olarak tanımlayan başbakan, iki NATO ülkesi arasında bir sıcak çatışma yaşanması ihtimalini düşünmek bile istemediğini belirtti. "Türkiye bizim NATO müttefiğimiz ve mültecilerin ağırlanmasında inanılmaz, saygı duyulması gerekli bir görev üstleniyor" diyen Merkel, Türkiye’de 4 milyon mültecinin bulunduğunu ifade ederek, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi nasıl yatıştırabileceğimizi ve aynı zamanda mülteci sorununda işbirliğini nasıl güçlendirebileceğimizi yarın çok özenle tartmamız gerekiyor. Türkiye’yle ilişkilerimizin sürekli olarak güncelleştirilmesinden yanayım, ancak önemli sorunlarda işbirliğine odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.