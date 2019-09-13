Merkel'den Türkiye'yle Mülteci Anlaşmasını Koruma Çabası

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sığınmacı akınını durdurmak amacıyla 18 Mart 2016’da imzalanan ve kamuoyunda "mülteci anlaşması" olarak bilinen geri kabul anlaşmasının üçüncü yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse sınırları açarız" açıklaması Berlin’de yeni bir göçmen dalgası kaygısına ve buna paralel diplomatik hareketliliğe neden oldu.

Erdoğan’ın tehdidi üzerine, başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere Alman siyasetçiler anlaşmanın çökmemesi için girişimlerde bulunmaya başladı. Çarşamba günü Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak konuştuğu, görüşmede Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların durumuyla ilgili olarak AB-Türkiye mutabakatı çerçevesinde iş birliğinin nasıl ivme kazanabileceğinin ele alındığı açıklandı.

Başbakanlık adına açıklama yapan bir sözcü, iki liderin son kez 20 Ağustos’ta telefonlaştıklarını, bu kez Yunanistan’a sığınanlarla ilgili ve Libya’daki gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla hafta içinde telefonlaştığını, sorunun çözümü konusunda "çok yapıcı" bir görüşme yaptığını açıkladı. Maas, Türkiye’den Yunanistan’a ulaşan göçmen sayısının artmasını "endişeyle" izlediklerini söylemekle birlikte, Çavuşoğlu’na, "Avrupa Birliği, AB-Türkiye mutabakatından kaynaklı yükümlülüklerine bağlıdır, Türkiye için de bunun geçerli olduğundan yola çıkıyoruz. Bu nedenle durumun adım adım normalleşeceğinden yola çıkıyorum" diye konuştu.