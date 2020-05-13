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Merkel’den uyarı: Koronavirüs tehlikesi henüz geçmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs krizinin ülkeyi ekonomik açıdan iyi bir durumda olduğu sırada yakaladığı için memnun olduğunu, ancak tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.

Merkel’den uyarı: Koronavirüs tehlikesi henüz geçmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koranavirüs salgını tehlikesinin henüz geçmediğini, ancak virüs ile mücadelede önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Merkel, bugün Alman meclisinde milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Merkel, uzun süre daha bu pandemi ile birlikte yaşanacağını söyledi. Koronavirüse karşı ne ilaç ne de aşı olduğunu, buna rağmen cesaret verici bazı gelişmeler yaşandığını da dile getiren Merkel, "Cesur ama aynı zamanda dikkatli olalım" dedi.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra eyaletlerin gösterdiği çabaya büyük saygı duyduğunu kaydeden Merkel, enfeksiyon zincirlerinin takip edilebilecek düzeyde olduğunu söyledi. Merkel, yeni enfeksiyonların da, sağlık sisteminin baş edebileceği düzeyde olduğunu vurguladı.

Hızla normalleşmeye geçildiğinde şimdiye kadar elde edilen başarıların da tehlikeye girebileceği uyarısında bulunan Merkel, salgında ağır bir geriye gidiş kaydedilmediği takdirde, insan hayatının korunmasının ve ekonominin yeniden canlandırılmasının mümkün olabileceğinin altını çizdi. Merkel, hijyen kurallarına uyulmasının ve fiziki mesafenin korunmasının önemini de bir kez daha vurguladı.

Aldıkları ekonomik önlemlere de değinen Merkel, buna rağmen korona krizinin giderlerini karşılamak için hükümetin vergileri artırmayı planlamadığını açıkladı. Salgının Almanya'yı ekonomik açıdan iyi bir durumda olduğu sırada yakaladığı için memnun olduğunu belirten Merkel, krizi aşmak için şanslarının iyi olduğunu kaydetti. Merkel, "Ancak kimse hiçbir şey hissetmeyecek demiyorum" şeklinde konuştu.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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