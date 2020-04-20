Merkel'den "yavaş olun" uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde yürütülen tartışmaları eleştirdi.

Merkel'in, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Başkanlık Divanı toplantısında bazı eyaletlerde yaşanan tartışmaları aceleci bulduğunu belirterek önlemlerin zamanından önce gevşetilmesi durumunda krizin yeniden sertleşeceği endişesini dile getirdiği bildirildi.

Reuters haber ajansının toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı habere göre Merkel, Almanya'da salgın tehdidinin hâlâ çok büyük olduğunu vurgulayarak fiziksel mesafenin iş yerlerinin açılması tartışmalarından çok daha önemli olduğunu belirtti.

Ek adımlar Nisan sonunda kararlaştırılacak

Önlemlerin gevşetilmesi ile ilgili kamuoyunda yürütülen tartışmaların vatandaşların önlemlere daha az uymasına yol açacağından büyük endişe duyduğunu kaydeden Merkel, restoranların ne zaman açılacağı gibi ek adımların ancak Nisan ayı sonunda federal hükümet ve eyaletler arasında yapılacak müzakereler sonucu kararlaştırılması gerektiğini kaydetti.