Merkel'den yeni yıl mesajı: Pandemiyle mücadele yüzyılın görevi

Merkel, koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinin yaşamını yitirenlere karşı "zalimce" olduğunu ifade etti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ve salgının kontrol altına alınmasının "siyasi, toplumsal ve ekonomik açıdan yüzyılın görevi" olduğunu söyledi.

Başbakan geleneksel yeni yıl konuşmasında, vatandaşlara hükümete güvendikleri ve sabırlı oldukları için teşekkür etti. Merkel, "Daha uzun bir süre bu pandeminin nasıl üstesinden geleceğimiz hepimize bağlı olacak. Kış sert geçiyor ve geçmeye devam edecek" diye konuştu.

Merkel, konuşmasında pandeminin kurbanlarını da andı. Başbakan, "Nefes almadan geçen bu yılın sonunda bir dakika ayırmak ve yas tutmak gerekiyor. Toplum olarak ne kadar çok insanın sevdikleri bir insana onlara ömrünün son saatlerinde yanında olamadan veda ettiğini unutmamalıyız. Onların acısını dindiremem. Ama bu akşam onları düşünüyorum" dedi.

Merkel, yaşanan can kayıpları düşünüldüğünde, Covid-19 hastalığıyla ilgili komplo teorilerinin "yalnızca gerçek dışı değil aynı zamanda tehlikeli, alaycı ve yakınlarını yitiren insanlara karşı zalimce" olduğunu söyledi.