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Merkel'den yeni yıl mesajı: Pandemiyle mücadele yüzyılın görevi

31.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Merkel'den yeni yıl mesajı: Pandemiyle mücadele yüzyılın görevi

Başbakan Merkel, son yeni yıl konuşmasında vatandaşlardan aşı konusunda sabırlı olmalarını istedi.

Merkel, koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinin yaşamını yitirenlere karşı "zalimce" olduğunu ifade etti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ve salgının kontrol altına alınmasının "siyasi, toplumsal ve ekonomik açıdan yüzyılın görevi" olduğunu söyledi.

Başbakan geleneksel yeni yıl konuşmasında, vatandaşlara hükümete güvendikleri ve sabırlı oldukları için teşekkür etti. Merkel, "Daha uzun bir süre bu pandeminin nasıl üstesinden geleceğimiz hepimize bağlı olacak. Kış sert geçiyor ve geçmeye devam edecek" diye konuştu.

Merkel, konuşmasında pandeminin kurbanlarını da andı. Başbakan, "Nefes almadan geçen bu yılın sonunda bir dakika ayırmak ve yas tutmak gerekiyor. Toplum olarak ne kadar çok insanın sevdikleri bir insana onlara ömrünün son saatlerinde yanında olamadan veda ettiğini unutmamalıyız. Onların acısını dindiremem. Ama bu akşam onları düşünüyorum" dedi.

Merkel, yaşanan can kayıpları düşünüldüğünde, Covid-19 hastalığıyla ilgili komplo teorilerinin "yalnızca gerçek dışı değil aynı zamanda tehlikeli, alaycı ve yakınlarını yitiren insanlara karşı zalimce" olduğunu söyledi.

"Ben de aşı olacağım"

Merkel bu akşam televizyonda yayınlanacak konuşmasında insanların çoğunluğuna "disiplinli bir biçimde maske taktıkları ve mesafe kurallarına uydukları" için teşekkür etti.

Başbakan konuşmasında, vatandaşlardan aşı konusunda sabırlı olmalarını da istedi. "Sıra bana geldiğinde ben de aşı olacağım" diyen Merkel, salgının başlangıcından bu yana tüm dünyada ama özellikle de Almanya'daki bilim insanlarının topluma umut verdiğini ifade etti.

İlk güvenilir koronavirüs testinin Almanya'da geliştirildiğini kaydeden Merkel, Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde ilk ruhsat alan aşının da yine Almanya'dan çıktığını vurguladı.

"Şahin ve Türeci ile görüştüm"

Söz konusu aşıyı bulan BioNTech şirketinin sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve onlardan şirketlerinde 60 farklı ülkeden insanın çalıştığı bilgisini aldığını belirten Merkel, "Hiçbir şey, Avrupa içi ve uluslararası iş birliğinin, çeşitlilikten kaynaklanan gücün ilerlemeyi sağladığını daha iyi gösteremez" dedi.

26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak Federal Meclis seçimlerinde aday olmayı düşünmeyen Merkel'in, bu son yeni yıl konuşması oldu.

KNA/BÜ,ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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