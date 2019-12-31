Merkel'den yeni yıl mesajı: Yenilik için cesaret çağrısı

Merkel çalışma hayatının dijitalleşmesi, göç ve iklim değişikliğinin aşılması gereken zorluklar olduğunu söyledi.Yeni yıl konuşmasında "20'li seneler iyi yıllar olabilir" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ne yapabileceğimiz konusunda kendimizi bir kez daha şaşırtalım. Samimiyet ve kararlılıkla yeniliklerle ilgilenirsek, iyi yönde değişiklikler mümkün olur" mesajı verdi.

Başbakanlık görevine 2005 yılında bir reformcu olarak başlayan Merkel, iktidarı süresince hem ülkenin hem de partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) geleceğe hazır olmasının önemine vurgu yaptı. Merkel'in dün akşam televizyondan yayınlanan konuşmasında da, başbakanlığının ilk yıllarındaki söylemini tekrarladığı dikkati çekti. Almanya'nın "yeni bir düşünce şekli için cesarete" ve "bilinen yollardan ayrılmak için güce" veya "daha hızlı bir şekilde harekete geçmek için kararlılığa" her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı konuşmasında siyasetin karşılaştığı üç zorluğa değinerek, bunların çalışma hayatının dijitalleşmesi, Afrika'da göçe yola açan etkenlerle mücadele ve iklim değişikliği olduğunu söyledi.