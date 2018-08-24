Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Başbakan Angela Merkel'in Azerbaycan ziyareti öncesi bu ülkedeki insan haklarına dair açıklama yaptı. Alman Yazı işleri Ağı'na demeç veren Sosyal Demokrat Partili (SDP) politikacı, Azerbaycan'da "insan hakları açısından durumun sorunlu olduğunu" belirtti. Kofler, "Azerbaycan yurttaşlık hakları birçok kısıtlama ile karşı karşıya. Basın, düşünce ve toplanma özgürlüğü kısıtlanıyor" dedi.

Kofler, Azerbaycan'da muhalif politikacılar, insan hakları savunucuları ve muhalif gazetecilerin tehdit, tutuklama ve kısmen bağımsız olmayan yargı tarafından yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Eleştirilerini dile getirenlerin tutuklandığını ya da kamu görevinden çıkarıldığını, yurtdışına giden aktivistlerin aile üyelerine baskı yapıldığını ifade eden Kofler, "Bu saydığım noktalar nedeniyle Azerbaycan hükümeti ile düzenli ve doğrudan görüş alışverişinde bulunulması benim açımdan çok önemli" dedi.

Kofler, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin diyalog kanallarını "Azerbaycan'daki sorunlu insan hakları durumunu konuşmak için kullanması gerektiğini" söyledi.