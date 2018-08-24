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Merkel'e Azerbaycan ziyareti öncesi "insan hakları" çağrısı

24.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Başbakan Merkel'in Cumartesi günkü Azerbaycan ziyaretinde bu ülkedeki insan hakları sorunlarını dile getirmesi için çağrı yaptı.

Merkel'e Azerbaycan ziyareti öncesi "insan hakları" çağrısı

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler, Başbakan Angela Merkel'in Azerbaycan ziyareti öncesi bu ülkedeki insan haklarına dair açıklama yaptı. Alman Yazı işleri Ağı'na demeç veren Sosyal Demokrat Partili (SDP) politikacı, Azerbaycan'da "insan hakları açısından durumun sorunlu olduğunu" belirtti. Kofler, "Azerbaycan yurttaşlık hakları birçok kısıtlama ile karşı karşıya. Basın, düşünce ve toplanma özgürlüğü kısıtlanıyor" dedi.

Kofler, Azerbaycan'da muhalif politikacılar, insan hakları savunucuları ve muhalif gazetecilerin tehdit, tutuklama ve kısmen bağımsız olmayan yargı tarafından yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Eleştirilerini dile getirenlerin tutuklandığını ya da kamu görevinden çıkarıldığını, yurtdışına giden aktivistlerin aile üyelerine baskı yapıldığını ifade eden Kofler, "Bu saydığım noktalar nedeniyle Azerbaycan hükümeti ile düzenli ve doğrudan görüş alışverişinde bulunulması benim açımdan çok önemli" dedi.

Kofler, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin diyalog kanallarını "Azerbaycan'daki sorunlu insan hakları durumunu konuşmak için kullanması gerektiğini" söyledi.

Merkel'in Güney Kafkasya ziyareti

Merkel üç ülkeyi kapsayan Güney Kafkasya ziyaretine Perşembe günü Gürcistan'dan başladı. Bugün Ermenistan'ı ziyaret eden Merkel'in yarınki durağı ise Azerbaycan. Merkel Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelecek. Azerbaycan özellikle enerji kaynakları nedeniyle Almanya için önem teşkil ediyor. AB, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapılması planlanan Güney Gaz Koridoru ile Rus doğalgazına bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Azerbaycan hükümeti Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Albert Weiler'in Merkel'in heyetinde yer almasına izin vermedi. Azerbaycan'ın ülkeye giriş yasağı koyduğu Güney Kafkasya Karma Parlamento Komisyonu Başkan Vekili Weiler'in 2014 ve 2016 yıllarında Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'a gitmesini bu karara gerekçe gösterdi.

dpa,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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